Дівам — «Зірка» та гарні звістки, Рибам — «Колісниця» та домашні клопоти: Таро-прогноз на 12 червня

Середа, 11 червня, — гарний день для особистих рішень, душевних розмов та оновлення цілей. А що обіцяють зірки знакам зодіаку у четвер, 12 червня, йдеться у гороскопі, складеному професійними тарологами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Карта «Вежа»

Овнам день обіцяє визволення з усього, що заважало руху вперед. Можуть розкритися несподівані факти чи прийти осяяння, які кардинально змінять ваш погляд на речі. Щоб спрямувати цю потужну енергію у конструктивне русло, краще зайнятися творчістю чи новим проєктом. Це закладе фундамент для чогось нового.

Телець — Карта «Паж Кубків»

Тельцям варто бути особливо уважними до свого внутрішнього голосу та емоцій оточення. Не поспішайте з прийняттям важливих рішень, особливо якщо вони забарвлені сильними почуттями. Дайте собі час все обміркувати, не піддавайтесь на провокації.

Близнюки — Карта «Мир»

Близнюки на етапі успішного завершення важливого проєкту. Вам доведеться ухвалити ключове рішення, яке виведе вашу поточну ситуацію на абсолютно новий, вищий та щасливий рівень.

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Рак — Карта «Дама Денаріїв»

Увага Раків буде спрямована на матеріальний світ, дім та робочі обов'язки. Цілком імовірно, що з'являться нагальні справи. Пріоритети розставляться на користь практичної користі та відповідальності.

Лев — Карта «Правосуддя»

Левам доведеться шукати баланс та об'єктивність у всьому. Кожна ваша дія та рішення матиме чіткі та справедливі наслідки. Всесвіт настійно рекомендує уникати стресових ситуацій, суперечок та перевантажень, оскільки вони можуть моментально позначитися на вашому самопочутті. Будьте чесні з собою щодо своїх можливостей та потреб.

Діва — Карта «Зірка»

У Дів четвер світлий і повний оптимізму день. На вас можуть чекати надзвичайно приємні новини, пов'язані з фінансовою винагородою, премією або навіть довгоочікуваним підвищенням. Не бійтеся виявляти ініціативу і прагнути нових знань.

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Терези — Карта «Помірність»

Для Терезів четвер складеться вдало. Карта символізує баланс, спокій та перебування золотої середини. Потрібно уявити свій ідеальний день, це допоможе зберігати внутрішній спокій упродовж усіх подій.

Скорпіон — Карта «Верховна Жриця»

Скорпіонам варто дослухатися до внутрішнього голосу. День вимагатиме готовності до активних дій та занурення у вирішення непростих завдань, які можуть мати подвійне дно. Вам доведеться задіяти усі свої внутрішні резерви.

Стрілець — Карта «Лицар Мечів»

У Стрільців з'явиться багато нових ідей. Вони готові до рішучих дій. Не варто сумніватися, йдіть лише вперед. Ви зможете вирішити навіть найскладніші та заплутані завдання швидко та легко.

Козоріг — Карта «Маг»

Козороги відчують приплив сил та впевненості. Свою енергію вони спрямують на здобутки важливої мети. Але можуть загостритися застарілі конфлікти. Не намагайтеся доводити свою правоту. Ви зможете впоратися з будь-якими труднощами.

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Водолій — Карта «Сімка Жезлів»

На Водоліїв очікують радісні звістки або приємні сюрпризи від близьких родичів. Ця турбота зарядить вас позитивною енергією на цілий день. В результаті — успіх у справах вам забезпечений.

Риби — Карта «Колісниця»

Риб можуть очікувати приємні та активні турботи, пов'язані з сім'єю та близькими друзями. Можливо, потрібно буде організувати сімейний захід або допомогти рідним. Ваша енергія повністю спрямована на домашні справи.

Гороскоп від мольфара Макса Гордєєва на перший місяць літа читайте на сайті «ФАКТІВ».

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