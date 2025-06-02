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Гороскоп від мольфара на червень: Ракам — емоційне оновлення, Рибам — сімейний затишок, а Дівам — професійне зростання
Мольфар Макс Гордєєв, який сьогодні вранці передав українцям послання від Всесвіту, склав гороскоп на перший місяць літа. Цей гороскоп з передбаченнями для представників кожного знаку Зодіаку публікує видання УНІАН.
Гороскоп для Козерога на червень 2025
Червень 2025 для Козерогів — місяць для досягнень у роботі та здоров’ї. Початок місяця буде сприятливим для покращення рутинних справ і професійних обов’язків. Наприкінці червня, коли Сонце увійде в сузір’я Раку, увага переміститься на партнерські стосунки та співпрацю.
Сприятливі дні: 5, 11, 17, 23, 29
Несприятливі дні: 2, 8, 14, 20, 26
Гороскоп для Водолія на червень 2025
Червень для Водоліїв — час творчості і самовираження. Початок місяця принесе натхнення для творчості та романтики. Наприкінці місяця фокус зміститься на роботу і здоров'я, відкриваючи можливості для нових звичок.
Сприятливі дні: 4, 10, 16, 22, 28
Несприятливі дні: 1, 7, 13, 19, 25
Гороскоп для Риб на червень 2025
Червень для Риб — місяць емоційного зцілення та сімейного затишку. Початок місяця підкреслить важливість дому та рідних. Наприкінці червня з'явиться більше натхнення для творчості і самовираження.
Сприятливі дні: 3, 9, 15, 21, 27
Несприятливі дні: 6, 12, 18, 24, 30
Гороскоп для Овна на червень 2025
Червень для Овнів — час активних змін та внутрішнього зростання. Початок місяця принесе нові можливості для комунікації та подорожей. Наприкінці червня увага зміститься на сім’ю та емоційну стабільність.
Сприятливі дні: 5, 11, 17, 23, 29
Несприятливі дні: 2, 8, 14, 20, 26
Гороскоп для Тельця на червень 2025
Червень для Тельців — місяць фінансового зміцнення та внутрішньої стабільності. Початок місяця сприятливий для фінансових питань і перегляду бюджету. Наприкінці червня увага зміститься на спілкування та навчання.
Сприятливі дні: 4, 10, 16, 22, 28
Несприятливі дні: 1, 7, 13, 19, 25
Гороскоп для Близнюків на червень 2025
Червень для Близнюків — місяць самовираження і нових починань. Початок місяця принесе нові можливості для лідерства та ініціативи. Наприкінці червня увага переключиться на фінанси і матеріальну стабільність.
Сприятливі дні: 3, 9, 15, 21, 27
Несприятливі дні: 6, 12, 18, 24, 30
Гороскоп для Рака на червень 2025
Червень для Раків — місяць внутрішнього зцілення та духовного оновлення. Початок місяця сприятливий для відпочинку і самороздумів. Наприкінці червня з'явиться можливість для самовираження і нових починань.
Сприятливі дні: 5, 11, 17, 23, 29
Несприятливі дні: 2, 8, 14, 20, 26
Гороскоп для Лева на червень 2025
Червень для Левів — час соціальної активності та командної роботи. Початок місяця принесе можливості для розширення соціальних зв’язків. Наприкінці червня увага зміститься на внутрішній світ та потребу в відпочинку.
Сприятливі дні: 4, 10, 16, 22, 28
Несприятливі дні: 1, 7, 13, 19, 25
Гороскоп для Діви на червень 2025
Червень для Дів — місяць професійного зростання та балансу між роботою і відпочинком. Початок місяця сприятливий для кар'єри і прояву ініціативи. Наприкінці червня увага переміститься на дружні зв’язки та спільні цілі.
Сприятливі дні: 3, 9, 15, 21, 27
Несприятливі дні: 6, 12, 18, 24, 30
Гороскоп для Терезів на червень 2025
Червень для Терезів — час розширення горизонтів і інтелектуального зростання. Початок місяця принесе нові можливості для подорожей та духовного розвитку. Наприкінці червня увага зміститься на кар'єру та професійне визнання.
Сприятливі дні: 5, 11, 17, 23, 29
Несприятливі дні: 2, 8, 14, 20, 26
Гороскоп для Скорпіона на червень 2025
Червень для Скорпіонів — місяць трансформації та фінансових можливостей. Початок місяця принесе зміни в фінансах та глибокі емоційні зв’язки. Наприкінці червня зміститься фокус на навчання та розширення кругозору.
Сприятливі дні: 4, 10, 16, 22, 28
Несприятливі дні: 1, 7, 13, 19, 25
Гороскоп для Стрільця на червень 2025
Червень для Стрільців — час для партнерства і спільних проєктів. Початок місяця принесе нові можливості для укріплення стосунків. Наприкінці червня увага зміститься на трансформацію та фінансові можливості.
Сприятливі дні: 3, 9, 15, 21, 27
Несприятливі дні: 6, 12, 18, 24, 30
Раніше відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала прогноз на червень 2025 року для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, місяць буде спокійним і принесе довгоочікуване розв'язання багатьох проблем.38
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