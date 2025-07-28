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«Щодня її б’ють»: британська телеведуча стала на захист Меган Маркл
Акторка та телеведуча Деніз Велч поділилася своїми поглядами на Меган Маркл та принца Гаррі під час виступу на американському ток-шоу Watch What Happens Live With Andy Cohen, пише GB News.
Під час розмови з ведучим Енді Коеном глядачка на ім'я Жасмін попросила поділитися своїми враженнями про те, як британська громадськість зараз ставиться до герцога та герцогині Сассекських. У відповідь Велч глянула на аудиторію у студії, перш ніж розпочати палкий захист подружжя:
«Ну, у мене зовсім інша думка, ніж у багатьох людей, і я висловлюю це в шоу, яке я веду вдома, під назвою Loose Women. Я єдина людина, яка підіймає прапор Гаррі та Меган, хоча я їх не знаю. Я зустрічалась з кількома членами королівської родини протягом багатьох років, але ніколи не бачилась із Сассексами. Проте я просто думаю, що рівень цькування з боку преси, британської та американської, яке ця жінка отримує… Пам’ятаєте, вона була в тих кімнатах, багатьох з них, як молода темношкіра американка. Вона мала голос в ЮНІСЕФ та Організації Об’єднаних Націй. Вона була в багатьох з цих кімнат до того, як Гаррі та я просто намагаємося стати на захист. Ви повинні пам’ятати, що це хлопчик, якого змусили у 12 років йти за труною своєї матері. Його батько був невірним, і він виріс у такому світі».
Велч додала, що Гаррі та Меган люблять одне одного та що чоловік вірний своїй коханій.
«Її висміювали та ненавиділи. А що вона насправді зробила? І кожного дня її б'ють», — обурюється Деніз.
Її палку промову аудиторія зустріла оплесками, а Енді похвалив її словами: «Гарна відповідь».
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що принц Гаррі вирішив заступитися за дружину, назвавши її «найбільш затроленою жінкою у світі».
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