Бери приклад з Гаррі: Меган Маркл пояснили, чому її шоу так нещадно критикують

Шоу герцогині Сассекської «З любов’ю, Меган» було випущено на Netflix 4 березня і вже за кілька годин після виходу отримало негативні відгуки критиків і користувачів мережі, пише Geo.tv.

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Едвард Корам Джеймс, PR-експерт і виконавчий директор Go Up, пояснив, у чому була її головна помилка.

«Єдине, що нерозумно, — це брати інтерв’ю у відомих осіб, — сказав він. - Людям завжди подобалося в принці Гаррі те, що він дуже близький. Він виступає на захист тих, про кого піклується суспільство, наприклад, поранених ветеранів, підтримує зусилля зі збереження планети. Такі речі люди сприймають з ентузіазмом».

Водночас Меган, за словами експерта, громадськість сприймає як людину, яка тусується зі знаменитостями першої величини.

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«Це не має гарного вигляду і не зробить її близькою, чого вона, власне, і намагається домогтися за допомогою цього шоу», — вважає Джеймс.

Після своєї промови експерт запропонував Меган Маркл спробувати «перестати запрошувати знаменитостей» і наслідувати приклад принца Гаррі.

Додамо, що принц Гаррі теж з’явиться в її шоу — в останньому епізоді першого сезону. А в одному з перших Меган розповіла про свою першу роботу у 13 років.

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Фото: Getty Images

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