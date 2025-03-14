41.15 / 41.72 44.67 / 45.43
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Бери приклад з Гаррі: Меган Маркл пояснили, чому її шоу так нещадно критикують

16:23 16 березня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі

Шоу герцогині Сассекської «З любов’ю, Меган» було випущено на Netflix 4 березня і вже за кілька годин після виходу отримало негативні відгуки критиків і користувачів мережі, пише Geo.tv.

Едвард Корам Джеймс, PR-експерт і виконавчий директор Go Up, пояснив, у чому була її головна помилка.

«Єдине, що нерозумно, — це брати інтерв’ю у відомих осіб, — сказав він. - Людям завжди подобалося в принці Гаррі те, що він дуже близький. Він виступає на захист тих, про кого піклується суспільство, наприклад, поранених ветеранів, підтримує зусилля зі збереження планети. Такі речі люди сприймають з ентузіазмом».

Водночас Меган, за словами експерта, громадськість сприймає як людину, яка тусується зі знаменитостями першої величини.

РЕКЛАМА

«Це не має гарного вигляду і не зробить її близькою, чого вона, власне, і намагається домогтися за допомогою цього шоу», — вважає Джеймс.

Після своєї промови експерт запропонував Меган Маркл спробувати «перестати запрошувати знаменитостей» і наслідувати приклад принца Гаррі.

Додамо, що принц Гаррі теж з’явиться в її шоу — в останньому епізоді першого сезону. А в одному з перших Меган розповіла про свою першу роботу у 13 років.

РЕКЛАМА

Фото: Getty Images

122

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ангеліна Топіч та Ярослава Магучих

У головної суперниці Магучих в Європі роман зі спортсменом: хто підкорив серце красуні-стрибунки (фото)

Свинина. Фото з відкритих джерел

«Завдяки» теплій погоді може подорожчати один важливий продукт: про що йдеться

Рахунки за комунальні послуги. Фото sm.gov.ua

Квартира порожня, а борги за комуналку зростають: які послуги можна не оплачувати і що потрібно зробити

капустняк

Ароматний капусняк: за цим рецептом вийде дуже смачним у кожної господарки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту