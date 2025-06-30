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«Найбільш затролена жінка в світі»: принц Гаррі вирішив заступитися за дружину
Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, намагається вести спосіб життя голлівудської знаменитості, де є місце бізнес-проєктам на кшталт запуску власного вина, а також легким безтурботним прогулянкам.
Зокрема, у дописах Меган показала, як вона ходить пляжем і збирає абрикоси з дерева. У підписах до знімків Меган повідомила про свої плани на вихідні: збирати фрукти, перекушувати ними і так по колу.
Схоже, Маркл хочеться демонструвати безтурботне життя, якого їй начебто не вистачало у Великій Британії.
Водночас принц Гаррі зі свого боку вирішив не дати громадськості забути, що Меган колись пережила непрості часи. Днями принц з'явився на саміті Nexus Global у Нью-Йорку і заявив, що його дружину у 2018 році тролили в інтернеті «більше, ніж будь-кого у всьому світі».
За словами Гаррі, які наводить Page Six, його з дружиною фонд Archewell підтримує різноманітні ініціативи, спрямовані на протиборство кібербулінгу та соціальній ізоляції у мережі: «У нас просто є живий приклад».
Принц зазначив, що «чим важче життя людини, тим менше в ньому стає співчуття».
Чому Гаррі та Меган говорять про кібербулінг стосовно себе, не зовсім зрозуміло, адже свого часу вони самі відмовились від виконання королівських обов'язків, чим настроїли проти себе суспільство не тільки у Великобританії, але й в США.
Серед іншого, герцогів Сассекських звинувачують у тому, що вони нібито всіляко намагаються привернути увагу, хоча самі заявляли про бажання його уникнути.
Крім того, Меган багато хто вважає нещирою й неприродною — багато в чому цьому посприяли її недавні проєкти, такі як кулінарне шоу «З любов'ю, Меган».
Тому захист дружини, звичайно, робить честь принцу, але навряд чи буде йому корисним у майбутньому — до тих пір, поки не зміниться саме відношення Меган до своїх обов'язків та суспільства.
Крім того, принц Гаррі має ще одну проблему — він не спілкується зі своїм тестем. Причина полягає в тому, що Меган Маркл соромилася батька. Також колишня акторка вважає, що її батько поводився неналежним чином.193
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