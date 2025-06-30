«Найбільш затролена жінка в світі»: принц Гаррі вирішив заступитися за дружину

Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, намагається вести спосіб життя голлівудської знаменитості, де є місце бізнес-проєктам на кшталт запуску власного вина, а також легким безтурботним прогулянкам.

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Зокрема, у дописах Меган показала, як вона ходить пляжем і збирає абрикоси з дерева. У підписах до знімків Меган повідомила про свої плани на вихідні: збирати фрукти, перекушувати ними і так по колу.

Схоже, Маркл хочеться демонструвати безтурботне життя, якого їй начебто не вистачало у Великій Британії.

Водночас принц Гаррі зі свого боку вирішив не дати громадськості забути, що Меган колись пережила непрості часи. Днями принц з'явився на саміті Nexus Global у Нью-Йорку і заявив, що його дружину у 2018 році тролили в інтернеті «більше, ніж будь-кого у всьому світі».

За словами Гаррі, які наводить Page Six, його з дружиною фонд Archewell підтримує різноманітні ініціативи, спрямовані на протиборство кібербулінгу та соціальній ізоляції у мережі: «У нас просто є живий приклад».

Принц зазначив, що «чим важче життя людини, тим менше в ньому стає співчуття».

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Чому Гаррі та Меган говорять про кібербулінг стосовно себе, не зовсім зрозуміло, адже свого часу вони самі відмовились від виконання королівських обов'язків, чим настроїли проти себе суспільство не тільки у Великобританії, але й в США.

Серед іншого, герцогів Сассекських звинувачують у тому, що вони нібито всіляко намагаються привернути увагу, хоча самі заявляли про бажання його уникнути.

Крім того, Меган багато хто вважає нещирою й неприродною — багато в чому цьому посприяли її недавні проєкти, такі як кулінарне шоу «З любов'ю, Меган».

Тому захист дружини, звичайно, робить честь принцу, але навряд чи буде йому корисним у майбутньому — до тих пір, поки не зміниться саме відношення Меган до своїх обов'язків та суспільства.

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Крім того, принц Гаррі має ще одну проблему — він не спілкується зі своїм тестем. Причина полягає в тому, що Меган Маркл соромилася батька. Також колишня акторка вважає, що її батько поводився неналежним чином.

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