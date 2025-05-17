Популярність Меган Маркл впала до історичного мінімуму: що сталося

Попри неймовірні зусилля Меган Маркл, щоб добитися любові публіки, британська аналітична компанія YouGov зафіксувала у неї найнижчий за всю історію рейтинг схвалення.

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Так, серед опитаних дорослих англійців кількість людей, яким вона подобається, склала лише 20%. Тих, кому вона не подобається, — 65%, що дає їй чистий рейтинг схвалення мінус 45. Раніше цей рейтинг був дещо нижчим.

Меган «вийшла у люди» у 2025 році з кулінарним шоу Netflix With Love, Meghan, інтернет-магазином As Ever та новим подкастом про підприємництво Confessions of a Female Founder, пише видання News Week.

Цей поворот передбачав відхід від того типу контенту, який пара створювала раніше і де вони гостро критикували британську монархію. Таким чином Сассекські створили умови, щоб покращити свої стосунки з громадськістю. Однак у Великій Британії, схоже, це поки що не покращило її репутацію серед простих людей.

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У пресрелізі YouGov йдеться: «Нові дані показують, що прихильність до Меган, герцогині Сассекської, знаходиться на найнижчій точці з моменту початку відстеження у 2017 році».

«Принц Гаррі після нещодавнього провалу справи про захист та подальшого інтерв'ю BBC також негативно сприймається британською громадськістю», — йдеться далі.

Рейтинг схвалення Гаррі становить мінус 36. Меган і Гаррі були дуже непопулярними серед людей старше 65 років, з яких 86 відсотків не любили Меган, а 81 відсоток — Гаррі.

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Водночас принц і принцеса Уельські стали найпопулярнішими членами королівської родини Британії. Причому Кейт сподобалася 72 відсоткам, а не сподобалася 13 відсоткам, що оцінює її в плюс 59. Вільям сподобався 75 відсоткам, а не сподобався 16 відсоткам, тобто він також мав чистий рейтинг схвалення плюс 59.

Нещодавно Букінгемський палац зробив остаточний крок щодо принца Гаррі та Меган Маркл, давши зрозуміти, що вони там не бажані.

Фото: Getty Images

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