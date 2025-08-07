Німеччина випереджає: у Польщі паніка через війну в Україні

Німеччина, яку раніше критикували за обережний підхід до постачання зброї до Києва, стає великим інвестором в українську збройову промисловість. Масштаби та темпи її діяльності контрастують з більш обережною позицією Польщі та інших країн регіону, які, попри заявлену військову підтримку, не запускають масштабні промислові проєкти в Україні.

Найбільш яскравим прикладом участі Німеччини є діяльність її компанії Rheinmetall, пише польське видання Wiadomosci.

У липні 2024 року компанія підписала угоду з урядом України про будівництво заводу з виробництва боєприпасів, який вироблятиме 155-мм снаряди. Наступним кроком є будівництво танкового заводу вартістю приблизно 200 мільйонів євро. Завод не лише ремонтуватиме та модернізуватиме танки Leopard 1 та 2, передані Україні, але й потенційно збиратиме нові машини за ліцензією.

За інформацією видання, німецькі інвестиції не обмежуються Rheinmetall. У жовтні 2024 року ТОВ «КНДС Україна», спільне підприємство франко-німецької компанії KNDS, офіційно розпочало діяльність в Україні. Його місія полягає в наданні технічної підтримки, ремонті та капітальному ремонті західних систем, що використовуються на передовій, включаючи танки Leopard, гаубиці PzH 2000, а також Gepard, французькі CAESAR та AMX-10RC. Також скоро планується розпочати виробництво запасних частин та боєприпасів калібру 155 мм.

Тим часом Польща, бувши однією з країн, що підтримують Київ у військовому та політичному плані, не інвестує в Україну в масштабах, порівнянних з Німеччиною.

«Іншими словами, ми майже не інвестуємо в оборонну промисловість», — зазначають журналісти.

Водночас Polska Grupa Zbrojeniowa та її дочірні компанії беруть участь у ремонті обладнання та передачі технологій, але це все ще переважно відбувається на польському боці кордону. Створюються сервісні центри для ракет Krab та Leopard, однак повноцінні процеси складання чи виробництва ще не перенесені на українську територію.

У лютому 2025 року Polska Grupa Zbrojeniowa підписала меморандум про взаєморозуміння з UDI, яка офіційно замінила «Укроборонпром» у березні 2023 року, щодо спільних проектів у сфері боєприпасів, бронетехніки, артилерії та протиповітряної оборони.

«Однак це радше технічна співпраця, ніж великі капіталовкладення в українську промисловість, як у випадку з Німеччиною чи навіть чехами, які разом з UDI планують побудувати завод з виробництва гвинтівкових боєприпасів в Україні», — йдеться у статті.

Німеччина будує стійку промислову присутність, яка дозволить їй відігравати ключову роль у майбутній відбудові України та модернізації її Збройних Сил. Польща, з іншого боку, попри свою значну військову допомогу, може втратити можливість рано увійти в місцеві ланцюги постачання та закріпитися в українському оборонному секторі, що розвивається.

Автори статті констатують — якщо ця тенденція збережеться, після війни німецькі та західноєвропейські компанії стануть природними партнерами для Києва в модернізації та закупівлях. А ось польська промисловість може залишитися переважно сервісною базою.

Таким чином, війна в Україні стала не лише випробуванням військової солідарності, а й змаганням за місце в майбутній архітектурі оборонної промисловості. Завдяки інвестиціям у заводи з виробництва боєприпасів, потенційне виробництво танків та масштабні спільні підприємства Німеччина вже закладає основу для довгострокової співпраці.

Раніше президент Володимир Зеленський розкрив деталі про багатомільярдні домовленості з партнерами щодо виробництва зброї.

