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Запускаємо масштабне виробництво дронів-перехоплювачів: Зеленський розкрив деталі про багатомільярдні домовленості з партнерами
На тлі складного перебігу перемовин з росією у Стамбулі президент Володимир Зеленський оголосив про початок промислового виробництва вітчизняних дронів-перехоплювачів, здатних посилити обороноздатність держави та її технологічну автономність. Про це він повідомив під час нещодавної зустрічі з журналістами.
За словами Зеленського, якого цитує hromadske, наразі до процесу долучились 10 українських компаній, хоча станом на сьогодні лише 4 з них мають достатні технологічні можливості.
«Виробництво почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси — чотири компанії хороші, спроможності будуть у десяти… Одинично вони вже щось виробили, але грошей на це немає», — пояснив Зеленський.
Ціна питання — близько 6 мільярдів доларів, що, за словами президента, є викликом для приватного сектору.
Зеленський також розповів про перспективу розгортання закордонних ліній виробництва українського озброєння у форматі співпраці з міжнародними партнерами. Наразі вже досягнуто домовленості з Данією, де буде створено виробничу базу для дронів.
«Данія матиме лінії виробництва далекобійних дронів. Вони дадуть додаткове фінансування — 100, 200, 300 мільйонів. Ці дрони будуть передані Україні під час війни, а після — використовуватимуться для власної армії», — зазначив президент.
Україна також веде переговори з Норвегією, Німеччиною та США, які вже проявили інтерес до українських розробок. Зеленський анонсував, що США готові купувати українські дрони, а з президентом Дональдом Трампом вже обговорюється можливий контракт на 10−30 мільярдів доларів.
«Дуже важливо підготувати цей серйозний договір. Я поставив завдання Умєрову, Шмигалю та Камишіну — вони займатимуться цим», — підкреслив Зеленський.
На зустрічі з журналістами президент окремо окреслив ситуацію на передовій. За його словами, на більшості ділянок фронту окупанти не просуваються, а натомість активізують військово-інформаційні операції, намагаючись створити ілюзію успіху:
«Усюди є тиск росіян. Покровський, Харківський, Куп'янський напрямки — наші хлопці стоять. Молодці», — цитує hromadske Зеленського.
Він додав, що на Сумському напрямку ситуація значно покращилась, а в Покровську та на Дніпропетровщині ворог лише намагається зняти «символічне відео» для пропаганди — але щоразу ці спроби придушуються українськими військовими.
«Заходять диверсійні групи — двоє, шестеро, навіть дванадцятеро. Ставлять прапор, фільмують… і всі знищуються нашими захисниками», — додав він.
Раніше в американському Інституті вивчення війни не виключали, що росіяни, які «розганяють» виробництво дронів-камікадзе, до листопада цього року зможуть одночасно атакувати Україну двома тисячами «Шахедів». В ISW наголошували на критичності західних інвестицій в розробку та виробництво дронів-перехоплювачів, аби протистояти масштабним російським ударам.
Фото зі сторінки В. Зеленського в соцмережах52
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