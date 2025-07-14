Окупантам приготуватись: яку зброю Німеччина пообіцяла Україні

Німеччина надасть Україні фінансову підтримку для придбання ракет великої дальності в кількості, що перевищує сотню одиниць. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг в програмі ZDF Heute journal. Генерал є керівником спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини та відповідає за координацію військової допомоги Україні, пише ZDF Heute.

ВІДЕО ДНЯ

Інформаційна карта показує потенційну дальність німецьких систем озброєння, які використовуються у війні в Україні. Вже поставлена самохідна гаубиця 2000 має дальність до 40 кілометрів, обіцяна колісна гаубиця RCH 155 може вражати цілі на відстані до 54 кілометрів, ракетний пусковий пристрій Mars II має дальність до 84 кілометрів. Крилаті ракети типу Taurus, які вимагає Україна, можуть досягати цілей на відстані до 500 кілометрів.

За словами Фройдінга, ситуація в Україні наразі «безумовно, напружена з військового погляду», російські збройні сили мають ініціативу". У повітряному просторі ситуація для України погіршилася, особливо у великих містах протягом останніх тижнів. Потрібні системи озброєння, які можуть досягати глибини російської території, атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки.

Глибоко під землею українці виготовляють запасні частини для західної артилерії та вдосконалюють дрони для оборони проти російської агресії — таким чином Україна економить час і гроші.

РЕКЛАМА

Вже наприкінці липня мають бути поставлені перші системи зброї дальнього радіуса дії — це угода між Міністерством оборони України та місцевою промисловістю, яку Німеччина ініціювала та фінансує, каже Фройдінг.

«А потім — у великій кількості, що вимірюється сотнями одиниць», — додає генерал.

Це значно посилить українську протиповітряну оборону та можливості України в найближчі тижні та місяці.

РЕКЛАМА

Фройдінг каже, що ведеться «тісна координація з партнерами» щодо того, як «завезти в країну нові системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності». Також щодо можливого постачання в Україну однієї або двох систем Patriot, які Німеччина має придбати у США, «протягом декількох тижнів ведуться переговори» на всіх рівнях.

Як раніше писали «ФАКТИ», канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що «єдина мова, яку розуміє глава кремля, — це сила».

209

Читайте нас у Facebook