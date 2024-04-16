«Якби всі допомагали так, як Берлін, Україна була б захищена», — дипломат

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв, який вважає, що Україна не має повітряного суверинитету, високо оцінив підтримку Німеччиною протиповітряної оборони його країни.

ВІДЕО ДНЯ

«Якби партнери, які можуть допомогти з протиповітряною обороною, проявили таке ж лідерство, як Німеччина, ми б давно захистили своє небо», - написав дипломат на платформі X (колишній Twitter).

Він відреагував на заяву німецького уряду про те, що він надасть Україні третій зенітно-ракетний комплекс Patriot для захисту від російських атак, пише t-online.

«Україна дякує Німеччині за її лідерську роль, — написав Макеєв. — Це рішення врятує тисячі життів».

РЕКЛАМА

До цього часу Німеччина поставила в Україну два комплекси Patriot, які були виготовлені в США. Нова система походить з запасів Бундесверу і, як повідомляється, буде передана негайно. Володимир Зеленський і федеральний канцлер Олаф Шольц (СДПН) розмовляли по телефону в суботу. Це перше зобов'язання на міжнародному рівні після того, як за останні тижні росія вивела з ладу багато українських електростанцій масованими обстрілами, а прохання українців про посилення протиповітряної оборони стають дедалі більш настійливими.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канцлер Шольц спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні, а також заявив, що змусить путіна вивести війська з України.

РЕКЛАМА

27

Читайте нас у Facebook