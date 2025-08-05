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Ціна на бензин зросте щонайменше двічі: коли, чому й чого очікувати

14:22 5 серпня 2025
заправка авто. Фото pixabay

Хоча ситуація на ринку пального України зараз залишається загалом стабільною, деякі експерти говорять про небезпеку зростання цін. При цьому, за даними НБУ, подорожчання трапиться до кінця 2025-го, а один з експертів стверджує, що зростання цін неминуче, щоправда, не відразу.

Так, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначає, що пальне подорожчає на початку 2026-го та 2027-го років через зростання акцизів. Ці зміни закладені заздалегідь, і шансів на їхнє скасування практично немає.

Іншими причинами можливого зростання він назвав збільшення світових нафтових цін, реакцію на це українських АЗС, а також відсутність реакції АМКУ. Експерт нагадав, що тижнева війна Ізраїлю та Ірану у червні викликала зростання цін на бензин на 3−5 гривень за літр. При цьому з їх закінченням вартість бареля нафти впала до менш ніж 70 доларів, а ціна бензину в Україні не змінилася, і Антимонопольний комітет це чомусь не цікавить.

За даними порталу Мінфін, за червень ціна бензину марки А-95 зросла в середньому з 54,5 до 58,9 грн за літр, а в липні піднялася лише на 5 копійок. Зауважимо, що НБУ у своєму Інфляційному звіті також прогнозує зростання цін на пальне, щоправда, відносно незначне, — завдяки меншим коливанням на нафтовому ринку. Також ніяк не вплинуло на зростання цін обов'язкове впровадження біоетанолу.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що охочі заощадити на бензині можуть обрати одну з семи автівок.

Фото Pixabay

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