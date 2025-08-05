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Ціна на бензин зросте щонайменше двічі: коли, чому й чого очікувати
Хоча ситуація на ринку пального України зараз залишається загалом стабільною, деякі експерти говорять про небезпеку зростання цін. При цьому, за даними НБУ, подорожчання трапиться до кінця 2025-го, а один з експертів стверджує, що зростання цін неминуче, щоправда, не відразу.
Так, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначає, що пальне подорожчає на початку 2026-го та 2027-го років через зростання акцизів. Ці зміни закладені заздалегідь, і шансів на їхнє скасування практично немає.
Іншими причинами можливого зростання він назвав збільшення світових нафтових цін, реакцію на це українських АЗС, а також відсутність реакції АМКУ. Експерт нагадав, що тижнева війна Ізраїлю та Ірану у червні викликала зростання цін на бензин на 3−5 гривень за літр. При цьому з їх закінченням вартість бареля нафти впала до менш ніж 70 доларів, а ціна бензину в Україні не змінилася, і Антимонопольний комітет це чомусь не цікавить.
За даними порталу Мінфін, за червень ціна бензину марки А-95 зросла в середньому з 54,5 до 58,9 грн за літр, а в липні піднялася лише на 5 копійок. Зауважимо, що НБУ у своєму Інфляційному звіті також прогнозує зростання цін на пальне, щоправда, відносно незначне, — завдяки меншим коливанням на нафтовому ринку. Також ніяк не вплинуло на зростання цін обов'язкове впровадження біоетанолу.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що охочі заощадити на бензині можуть обрати одну з семи автівок.
Фото Pixabay125
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