Ціна на бензин зросте щонайменше двічі: коли, чому й чого очікувати

Хоча ситуація на ринку пального України зараз залишається загалом стабільною, деякі експерти говорять про небезпеку зростання цін. При цьому, за даними НБУ, подорожчання трапиться до кінця 2025-го, а один з експертів стверджує, що зростання цін неминуче, щоправда, не відразу.

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Так, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначає, що пальне подорожчає на початку 2026-го та 2027-го років через зростання акцизів. Ці зміни закладені заздалегідь, і шансів на їхнє скасування практично немає.

Іншими причинами можливого зростання він назвав збільшення світових нафтових цін, реакцію на це українських АЗС, а також відсутність реакції АМКУ. Експерт нагадав, що тижнева війна Ізраїлю та Ірану у червні викликала зростання цін на бензин на 3−5 гривень за літр. При цьому з їх закінченням вартість бареля нафти впала до менш ніж 70 доларів, а ціна бензину в Україні не змінилася, і Антимонопольний комітет це чомусь не цікавить.

За даними порталу Мінфін, за червень ціна бензину марки А-95 зросла в середньому з 54,5 до 58,9 грн за літр, а в липні піднялася лише на 5 копійок. Зауважимо, що НБУ у своєму Інфляційному звіті також прогнозує зростання цін на пальне, щоправда, відносно незначне, — завдяки меншим коливанням на нафтовому ринку. Також ніяк не вплинуло на зростання цін обов'язкове впровадження біоетанолу.

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Фото Pixabay

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