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Безпілотники атакували НПЗ у Рязані та під Самарою та завод у Пензі
В ніч на 2 серпня була одна з наймасовіших дронових атак на території росії. Вибухи лунали щонайменше у шести регіонах.
У Самарі, Рязані та Пензі зафіксовано удари по НПЗ й підприємствах ВПК, зокрема по «Електроприладу» та місцевому радіозаводу.
Так, потужні вибухи та пожежі були в районі Новокуйбишівського та Рязанського НПЗ — дрони відпрацювали по обʼєктах забезпечення ВПК ворога.
На Новокуйбишівському НПЗ внаслідок влучання дрона розпочалася масштабна пожежа, яку супроводжував вогняний стовп, що сягав у небо. Атаку на нафтопереробний завод підтвердив губернатор В’ячеслав Федорищев. На своїй сторінці він написав, що «БПЛА атакували одне з промислових підприємств у Новокуйбишевську».
В Рязані вранці 2 серпня внаслідок влучань безпілотників розпочалася сильна пожежа. Місцеві жителі зафіксували влучання ударного дрона, після чого пролунав потужний вибух, що супроводжувався високим полум’ям, яке осяяло нічне небо.
Рязанський НПЗ є одним з найбільших у росії. За 2024 рік завод переробив приблизно 13,1 млн тонн нафти, що становить близько 5 % загального обсягу нафтопереробки в країні.
На території заводу розташовано чотири установки первинної переробки нафти, а також обладнання для вакуумного газойлевого гідроочищення, крекінгу, каталізаторної реформінгової установки та інші комплекси для виробництва різноманітної продукції, включно з бітумом, LPG, сірчаною кислотою та продуктами каталітичного реформінгу.
У кримській Феодосії була пожежа в районі нафтобази. Місто вже декілька годин під атакою БПЛА.
Пожежі фіксуються на території та поряд, де розташовується радіолокаційна рота ППО Росії (в/ч 66571).
Також зафіксовано ураження заводу «Електроприбор», який виготовляє військову електроніку для російської авіації, флоту та бронетехніки, повідомляє моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.
Над містом було зафіксовано п'ять вибухів, пише близький до російських силовиків канал Shot.
АТ «ПО «Електроприбор» має важливе значення для воєнно-промислового комплексу російської федерації. Його діяльність безпосередньо пов’язана з оборонним сектором та реалізацією державного оборонного замовлення. Завод спеціалізується на засобах криптозахисту зв’язку, комутаторах й обладнанні для цифрових мереж у військових системах управління. Також випускає
обладнання для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів, комплекси для конфіденційної передачі голосу, графіки й документів.
Крім заводу „Электроприбор“, у Пензі в черговий раз був вражений радиозавод.
В Липецькій області повідомляють про атаку на аеродром.
В ніч з 1 на 2 серпня Силами оборони України була атакована тягово‑струмова підстанція "Лихая-Замчалово" в Ростовській області. Горить досі.
Понад п'ять вибухів пролунало над Таганрогом та іншими населеними пунктами Ростовської області. Було видно спалахи в небі. Також про гучні звуки повідомляли жителі міст Лиховське, Каменськ-Шахтинське та Міллерове.
У Приморско-Ахтарську Краснодарського краю після нічної атаки щось сильно горить в районі воєнного аеродрому. Аеродром також використовується для запуску іранських ударних БПЛА "Shahed‑136" по Україні.
Міноборони рф заявило, що збило за ніч 112 українських безпілотників. Із них більшість літакового типу. З них більшість над Ростовською областю та Краснодарським краєм.
Нагадаємо, нещодавно українські дрони атакували Ростовську область росії та окупований Донецьк.107
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