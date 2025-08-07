- 15:52 Просто амазонка: мережа в шоці від відео відомої шеф-кухарки
Дрони атакували Краснодарський край росії: горів НПЗ і військова частина
Росію продовжують атакувати дрони. У четвер вранці, 7 серпня, жителі Краснодарського краю рф поскаржилися на вибухи і пожежі. Вони стверджували, що невідомі дрони атакували НПЗ і військову частину. Про це повідомили російські Telegram-канали.
За їх даними, приблизно о 6-й ранку потужний вибух пролунав у селищі Афіпський. Після цього в районі одного з місцевих підприємств очевидці побачили стовп чорного диму.
Попередньо, населений пункт атакували невідомі дрони, внаслідок чого, як стверджується, на Афипському НПЗ виникла пожежа. Відповідні кадри поширюються в соцмережах.
Крім того, цього ранку дрони летіли на Слов'янськ-на-Кубані. Російські Telegram-канали пишуть, що після атаки загорілася військова частина 61661.
Також вночі під атакою дронів опинилася також Волгоградська область росії. У місті Суровікіно було дуже голосно, пролунали близько 10 вибухів, після чого виникла пожежа на місцевій залізничній станції.
Ближче до ранку губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив атаку дронів, повідомивши, що безпілотники атакували цілих дві залізничні станції.
«На залізничній станції Суровікіно виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно ліквідовується пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького в даний час працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА — пошкоджень об'єктів немає», — стверджує Бочаров.
Як писали «ФАКТИ», раніше безпілотники атакували нафтобазу у Брянську та залізничну станцію під Ростовом.77
