Дрони вдарили по залізничній інфраструктурі у Волгоградській області росії (відео)

В ніч на 27 липня українські дрони знов атакували територію ворога — вдарили по електропідстанції залізниці у Волгоградській області, яка є частиною тилової військової логістики рф.

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Про атаку повідомили Телеграм-канали Astra та Exilenova+.

«Октябрський. Жутово, Волгоград. Нічого не відбувається в районі нафтобази. UPD: в районі нафтобази була уражена підстанція жд», — пише Exilenova+.

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Таким чином внаслідок атаки було знеструмлено ділянку залізниці, що проходить через станцію Жутово в районі селища Октябрський Волгоградської області.

Факт сильної пожежі підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров. За його словами, на місці працюють спеціалісти, які займаються ліквідацією наслідків падіння «уламків» безпілотника.

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Це не перша подібна атака на залізничну інфраструктуру ворога, на його логістичні спроможності.

На Запорізькому напрямку партизани «АТЕШ» теж паралізували залізничне постачання окупантів.



“Агент руху «АТЕШ», який діє глибоко в тилу противника, провів успішну диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Сафоново та Новоолексіївка в окупованій Херсонській області. Ця ділянка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок пошкодження релейної шафи було порушено роботу залізничної інфраструктури. Це призвело до тимчасової зупинки та затримки постачання військових вантажів і палива, що прямували у бік Мелітополя — ключового логістичного вузла окупантів.

Партизани нагадали, що своєчасна доставка ресурсів має вирішальне значення підтримки боєздатності російських підрозділів. Точкові удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють уповільнити постачання та створити хаос у тилу ворога.

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За даними російського міноборони, протягом минулої ночі засобами ППО було знищено та перехоплено 99 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, в тому числі — по 9 — над територіями Волгоградської та Ростовської областей.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в ніч на 26 липня в Краснодарському краї рф було знищено російський винищувач Су-27УБ.

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