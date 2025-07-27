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Дрони вдарили по залізничній інфраструктурі у Волгоградській області росії (відео)
В ніч на 27 липня українські дрони знов атакували територію ворога — вдарили по електропідстанції залізниці у Волгоградській області, яка є частиною тилової військової логістики рф.
Про атаку повідомили Телеграм-канали Astra та Exilenova+.
«Октябрський. Жутово, Волгоград. Нічого не відбувається в районі нафтобази. UPD: в районі нафтобази була уражена підстанція жд», — пише Exilenova+.
Таким чином внаслідок атаки було знеструмлено ділянку залізниці, що проходить через станцію Жутово в районі селища Октябрський Волгоградської області.
Факт сильної пожежі підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров. За його словами, на місці працюють спеціалісти, які займаються ліквідацією наслідків падіння «уламків» безпілотника.
Це не перша подібна атака на залізничну інфраструктуру ворога, на його логістичні спроможності.
На Запорізькому напрямку партизани «АТЕШ» теж паралізували залізничне постачання окупантів.
“Агент руху «АТЕШ», який діє глибоко в тилу противника, провів успішну диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Сафоново та Новоолексіївка в окупованій Херсонській області. Ця ділянка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок пошкодження релейної шафи було порушено роботу залізничної інфраструктури. Це призвело до тимчасової зупинки та затримки постачання військових вантажів і палива, що прямували у бік Мелітополя — ключового логістичного вузла окупантів.
Партизани нагадали, що своєчасна доставка ресурсів має вирішальне значення підтримки боєздатності російських підрозділів. Точкові удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють уповільнити постачання та створити хаос у тилу ворога.
За даними російського міноборони, протягом минулої ночі засобами ППО було знищено та перехоплено 99 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, в тому числі — по 9 — над територіями Волгоградської та Ростовської областей.
Нагадаємо, за даними української розвідки, в ніч на 26 липня в Краснодарському краї рф було знищено російський винищувач Су-27УБ.145
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