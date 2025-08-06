Безпілотники атакували нафтобазу у Брянську та залізничну станцію під Ростовом (відео)

Українські ударні дрони продовжують завдавати ударів по тиловій логістиці росіян — залізничній інфраструктурі. Так, нещодавно була атакована електропідстанція залізниці у Волгоградській області, а у ніч проти 6 серпня пожежа виникла на території залізничної станції «Тацинська» Ростовської області росії.

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Російське міноборони відзвітувало про «знищення та перехоплення» 51 ударного БпЛА, в основному, над територією Ростовської та Брянської областей — по 16 дронів-камікадзе.

Як пише ASTRA, місцеві жителі повідомляли про пожежу і те, що на станції знаходяться вантажні цистерни. «Тацинську» дрони-камікадзе атакують другу ніч поспіль.

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Роспабліки пишуть, що в Тацинському районі близько першої ночі були чутні звуки прольоту дронів-камікадзе, а також як мінімум 5-7 вибухів.

Станція - важливий транспортний вузол, через який йдуть постачання окупаційним військам росії, що знаходяться в Донецькій та Луганській областях.

Про вибухи повідомляли і жителі Брянська - SHOT пише про атаку в районі 5 годин ранку і більше 10 вибухів. Місцеві повідомляли про пожежу в одному з районів міста та стовп густого диму.

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Офіційної інформації немає, однак осинтери каналу Exilenova+ стверджують, що пожежа виникла в районі нафтобази.

Нагадаємо, що днями дрони Сил оборони України атакували нафтопереробні заводи та підприємства ВПК росії у Самарі, Рязані та Пензі.

Фото — скріншот

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