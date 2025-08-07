«Хочу довести, що я щось можу. Можу тебе захистити»: після важкого поранення в бою за Покровськ не вижив 20-річний воїн зі Львівщини

У боротьбі за свободу та незалежність України загинув вихованець Центру професійної освіти Святого Івана Боско Андрій Гриневич. Йому навіки 20 років, повідомляє заклад освіти.

«Андрій народився разом зі своїм братом-двійнею Миколою у місті Коломия. Згодом їхня родина переїхала до села Ясенів Бродівського району, де хлопці навчались до 9 класу. Андрій був світлою, чуйною, доброю душею. Його лагідність і відкритість запам’ятались кожному, хто мав щастя знати його. У 2020 році брати вступили до нашого Центру. Микола впевнено обрав фах автомеханіка, а Андрій довго вагався між спеціальністю офіціанта та кухаря. Урешті-решт серце Андрія підказало йому шлях кухаря. Він обожнював готувати — найбільше йому вдавались запіканка й паста. За словами Миколи, «це було справді смачно».

Свій професійний шлях Андрій розпочав у кафе. Друзі називали його дуже домашнім і родинним хлопцем — він завжди прагнув тепла, турботи і любові.

«8 травня 2023 року, нічого не сказавши, Андрій добровільно вирушив до військової частини в Івано-Франківську. Коли мама дізналася, він сказав: „Я хочу довести, що я щось можу. Можу тебе захистити“. Його бойовий шлях пролягав через навчання у Вінниці, потім у Великій Британії, де він здобув фах сапера та керування дронами».

Важке поранення Андрій Гриневич отримав на Покровському напрямку. 2 серпня 2025 року його серце перестало битися в реанімації… Він дуже хотів побачити маму й брата — чекав їх до останнього подиху.

«Мама виховувала Андрія та Миколу одна. Її біль сьогодні — це біль кожного з нас», — додають у навчальному закладі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в бою за Покровськ загинула 20-річна захисниця із Закарпаття Ангеліна Мартинюк.

