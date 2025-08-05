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Довгою була його дорога додому: в бою на Донеччині загинув батько двох доньок із Полтавщини
У Лубнах в останню дорогу провели захисника Григорія Партолу. Він любив рідну землю, своє село, природу. Був затятим рибалкою. Цінував життя і людей навколо себе. Завжди був готовий допомогти друзям, яких мав велику кількість. Привітний і працелюбний, розповідають про воїна у Лубенській громаді.
«Григорій здобув професію водія. Він ніколи не покладав рук і завжди працював. Створив сім’ю і дбав про двох донечок. І хоч не мав військового досвіду чесно став на захист України, коли того потребувала Батьківщина. Служив з гідністю. Отримав бойовий досвід на Сумському та Харківському напрямках», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що 28 листопада 2024 року, виконуючи завдання, стрілець мотопіхотного батальйону Григорій Партола отримав смертельне поранення.
«На жаль, ворожа куля обірвала його життя на полі бою Донеччини. Довгою була його дорога додому. Нехай спочине тут з миром», — кажуть земляки
Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на фронті воїна з Сумщини, брат та батько якого також захищають Україну.50
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