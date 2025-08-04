Його брат та батько — також захисники України: на Донеччині загинув воїн з Сумщини

Жорстока війна веде свій кривавий лік, забираючи у засвіти найкращих — сміливих, мужніх, справжніх синів своєї країни. Роменська громада провела в останню путь відважного бійця Олександра Сівака, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, повідомляє міська рада. Йому навіки 41 рік.

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«Олександр у 2001 році пішов на строкову військову службу до 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України в місті Києві, яка здійснює охорону об’єктів Генштабу та супровід вищих посадових осіб. Після проходження строкової служби працював два роки у компанії на посаді помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ, — пишуть у міськраді. — Згодом розпочав трудову діяльність у будівельній сфері в Києві. Саме у столиці відкрив новий етап життя — створив родину, в якій з любов’ю та турботою виховували сина. Рідні пам’ятають Олександра як комунікабельну, доброзичливу, врівноважену та уважну людину, на яку завжди можна було покластися. Він був відповідальним чоловіком. Любив риболовлю і створення затишних місць для відпочинку, де знаходив спокій і натхнення».

Брат героя віддано боронить Україну з 2016 року, а батько у 2015 році брав участь у захисті Донецького аеропорту. Для Олександра вони були прикладом незламної сили духу.

Олександр двічі проходив військово-лікарську комісію, маючи певні обмеження за станом здоров’я. Проте, попри це, 10 червня 2024 року він мобілізувався на військову службу, обравши боронити Батьківщину від ворога. Обійняв посаду водія-електрика радіорелейної станції роти зв’язку командного пункту польового вузла. Серед побратимів Захисник мав позивний «Сет».

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Мати щодня писала синові, а коли 19 жовтня 2024 року він не відповів на її повідомлення, вона звернулася до військової частини. На жаль, 25 листопада 2024 року близькі воїна отримали офіційне сповіщення про його зникнення безвісти. Дев’ять місяців невизначеності, очікування й надії… 19 березня 2025 року відбувся обмін тілами загиблих військовослужбовців. Згодом у Львові було проведено судово-медичну експертизу, яка підтвердила збіг ДНК… Та лише 27 липня рідні отримали офіційне повідомлення.

Солдат Олександр Сівак загинув, виконуючи бойове завдання в районі міста Селидове Покровського району Донецької області. Без найріднішої людини залишилися батьки, син, дружина та брат.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що після року очікувань визнали загиблим бійця з Рівненщини Василя Слюсаря.

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