Пішов з життя знаменитий футболіст, який забив переможний гол в історичному фіналі Кубка європейських чемпіонів (фото, відео)
Знаменитий ексфутболіст «Фейєноорда» та збірної Швеції, тріумфатор Кубка європейських чемпіонів Уве Кіндвалл помер у віці 82 років, повідомляє Telegraaf. Раніше не стало легендарного шведського футболста Курта Хамріна.
Вихованець шведського «Норрчепінга» (і дворазовий чемпіон Швеції у складі рідного клубу), форвард Кіндвалл увійшов до історії футболу, як автор переможного гола у фіналі Кубка європейських чемпіонів 1970 року між «Фейєноордом» та «Селтиком» (2:1). У вирішальному матчі на міланському «Сан-Сіро» швед вразив ворота шотландців у додатковий час, і голландський клуб вперше виграв головний трофей європейського клубного футболу.
#rip #ovekindvall #feyenoord pic.twitter.com/Lso21aS7Uh- Iron Rinus (@Luucie1) August 5, 2025
Загалом же у складі клубу з Роттердама Кіндвалл забив у 144 матчах 129 м'ячів, вигравши з командою два титули чемпіона Нідерландів, Кубок країни, Кубок європейських чемпіонів та Міжконтинентальний кубок. Форвард тричі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Нідерландів і 1969 року посів четверте місце в опитуванні на «Золотий м'яч». Кіндвалл був першим іноземним футболістом, який виграв бомбардирські перегони в першості Нідерландів. Його досягнення лише через 21 рік повторив бразилець Ромаріо.
1971 року Уве Кіндвалл повернувся на батьківщину, де провів ще три сезони у складі «Норрчепінга», і 1975-го завершив кар'єру у футболці «Гетеборга».
У складі збірної Швеції, з якою нападник грав на чемпіонатах світу 1970 та 1974 років, він провів 43 поєдинки та забив 16 м'ячів. Ще за життя Уве Кіндваллу встановили статую біля домашньої арени «Норрчепінга».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов із життя легендарний футболіст, який грав і забивав у фіналах чемпіонату світу.
Фото із соцмереж243
