Пішов з життя знаменитий футболіст, який забив переможний гол в історичному фіналі Кубка європейських чемпіонів (фото, відео)

Знаменитий ексфутболіст «Фейєноорда» та збірної Швеції, тріумфатор Кубка європейських чемпіонів Уве Кіндвалл помер у віці 82 років, повідомляє Telegraaf. Раніше не стало легендарного шведського футболста Курта Хамріна.

Вихованець шведського «Норрчепінга» (і дворазовий чемпіон Швеції у складі рідного клубу), форвард Кіндвалл увійшов до історії футболу, як автор переможного гола у фіналі Кубка європейських чемпіонів 1970 року між «Фейєноордом» та «Селтиком» (2:1). У вирішальному матчі на міланському «Сан-Сіро» швед вразив ворота шотландців у додатковий час, і голландський клуб вперше виграв головний трофей європейського клубного футболу.

Загалом же у складі клубу з Роттердама Кіндвалл забив у 144 матчах 129 м'ячів, вигравши з командою два титули чемпіона Нідерландів, Кубок країни, Кубок європейських чемпіонів та Міжконтинентальний кубок. Форвард тричі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Нідерландів і 1969 року посів четверте місце в опитуванні на «Золотий м'яч». Кіндвалл був першим іноземним футболістом, який виграв бомбардирські перегони в першості Нідерландів. Його досягнення лише через 21 рік повторив бразилець Ромаріо.

1971 року Уве Кіндвалл повернувся на батьківщину, де провів ще три сезони у складі «Норрчепінга», і 1975-го завершив кар'єру у футболці «Гетеборга».

У складі збірної Швеції, з якою нападник грав на чемпіонатах світу 1970 та 1974 років, він провів 43 поєдинки та забив 16 м'ячів. Ще за життя Уве Кіндваллу встановили статую біля домашньої арени «Норрчепінга».

