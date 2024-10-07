Пішов з життя легендарний футболіст, який грав і забивав у фіналах чемпіонату світу (фото, відео)

У віці 73 років раптово помер один із найкращих футболістів XX століття, легенда збірної Нідерландів Йохан Нескенс, повідомляє Королівський футбольний союз Нідерландів. Раніше не стало його знаменитого партнера по команді Віма Янсена.

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За інформацією голландських ЗМІ, Нескенсу стало погано в неділю під час футбольного матчу в Алжирі, де він був присутній від імені Королівської футбольної спілки Нідерландів.

«Ми глибоко вражені раптовою смертю Йохана Нескенса. Назавжди одна з наших найбільших ікон. Спочивай з миром, Йохане», — оголосила збірна Нідерландів через соціальні мережі.

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У складі «помаранчевих» Нескенс двічі ставав віцечемпіоном світу, відкривши рахунок з пенальті у фіналі ЧС-1974 з Німеччиною, а також завоював «бронзу» чемпіонату Європи-1976. У футболці збірної Нідерландів півзахисник провів 49 матчів та забив 17 м'ячів.

Разом з «Аяксом» Нескенс на прізвисько Йохан II пліч-о-пліч з легендарним Йоханом Кройффом тричі ставав володарем Кубка європейських чемпіонів, а у складі «Барселони» виграв Кубок Іспанії та Кубок володарів кубків.

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Два легендарних Йохани - Кройфф та Нескенс

Після завершення кар'єри гравця Нескенс багато років працював у професіональному футболі як тренер. Наприкінці 1990-х він був помічником Гуса Хіддінка та Франка Райкаарда у збірній Нідерландів. Пізніше Нескенс працював із Хіддінком у збірній Австралії і був правою рукою Райкаарда в «Барселоні» та «Галатасараї».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий віцечемпіон світу з футболу, який пережив страшну сімейну трагедію.

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