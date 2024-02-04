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Спорт

Помер віцечемпіон світу з футболу, котрий протистояв у фіналі Пеле (фото, відео)

16:43 4 лютого 2024
Курт Хамрін

У неділю, 4 лютого, у віці 89 років помер легендарний екснападник збірної Швеції, один із найрезультативніших форвардів серії А, віцечемпіон світу Курт Хамрін, повідомляє Football-Italia. Раніше не стало знаменитого учасника трьох чемпіонатів світу з футболу у складі збірної Швеції, якому встановили статую за життя.

У роки кар'єри бомбардир грав за АІК, «Ювентус», «Падову», «Мілан» та «Наполі», але найуспішнішим клубом шведа була «Фіорентина», за яку він забив 203 голи у 358 матчах.

Хамрін є другим найкращим бомбардиром «фіалок» (Габріель Батістута має стільки ж голів, але зіграв на 27 матчів менше) та дев'ятим у списку найрезультативніших гравців серії А. Також Курт — рекордсмен чемпіонату Італії за кількістю голів, забитих гравцем у гостьовому матчі (у лютому 1964-го він 5 разів вразив ворота «Аталанти» — 7:1).

Після смерті в січні бразильця Маріо Загалло Курт Хамрін, який жив із дружиною у Флоренції, був останнім із живих учасників фіналу чемпіонату світу-1958 Бразилія — Швеція (5:2), в якому виблискував легендарний Пеле. На тій світовій першості швед допоміг своїй збірній дійти до фіналу, забивши 4 голи у 6 матчах.

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Учасники фіналу ЧС-1958 Курт Хамрін та Пеле

За свою кар'єру Хамрін виграв чемпіонат Італії (1968 рік) Кубок Італії (1961-й, 1966-й), Кубок європейських чемпіонів (1969-й), Кубок володарів кубків (1961-й, 1968-й) та Кубок Мітропи (1966-й).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст та тренер Франц Беккенбауер.

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