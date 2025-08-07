41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
Горе у сім’ї Бреда Пітта: померла мати актора

21:32 7 серпня 2025
Бред Пітт, Анджеліна Джолі та Джейн Етта Пітт

Родина Бреда Пітта переживає болісну втрату. Мати голлівудської зірки Джейн Етта Пітт померла у віці 84 років, написала її онука Сідні Пітт в інстаграмі.

«Ми ще не були готові до твого відходу, — написала Сідні та поділилася серією особистих фотографій бабусі, повідомляє The News. — Якщо ви знали її, ви знали, що в неї величезне серце. Вона навчила мене малювати, бути сильною, вести за собою з добротою… Вона була любов'ю в найчистішому вигляді».

Сідні також згадала свої найдорожчі дитячі спогади — від сніданків з банановим сплітом до сеансів малювання та поїздок до «Сільвер Долар Сіті».

«Вона могла встигати за всіма нами, 14 онуками, не пропускаючи жодного ритму», — додала вона.

Родина публічно не розкрила точну причину та дату смерті Джейн, хоча TMZ підтвердив, що вона померла на початку цього тижня.

Хоча Джейн жила приватним життям поза увагою громадськості, вона була постійно присутня в житті свого знаменитого сина, навіть супроводжувала його на червоній доріжці на таких заходах, як церемонія вручення премії «Оскар» 2012 року. У неї залишилися чоловік Вільям Елвін Пітт та троє дітей — Бред, Даг та Джулі — разом із численними онуками.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що будинок Бреда Пітта у Лос-Анджелесі обікрали злодії.

Читайте також: Бред Пітт розкритикував Анджеліну Джолі за виховання дітей, бо згадав власний юнацький досвід

