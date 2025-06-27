У Лос-Анджелесі обікрали Бреда Пітта

У той час як Бред Пітт презентує свій фільм «Формула 1», до його будинку в Каліфорнії проникли злодії.

Про це пише CNN, посилаючись на своє джерело у поліції.

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Актора на момент пограбування у будинку не було. На початку цього тижня Бред Пітт перебував у Лондоні на прем'єрі свого нового фільму «Формула 1».

За словами джерела, крадіжка сталася увечері 25 липня. У пограбуванні брали участь троє людей і поки що ніхто не затриманий.

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Злочинці проникли у будинок у Лос-Фелісі, виламавши вікно. Вони обшукали будинок і зникли, забравши деякі речі.

Раніше у поліції Лос-Анджелеса підтвердили, що отримували 25 червня виклик про проникнення в будинок у Лос-Фелісі, але ім'я власника не називали, повідомляє видання.

Нагадаємо, днями у Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму «Формула 1», у якій Бред Пітт зіграв головну роль. На показі відбулася зворушлива зустріч Бреда Пітта та Тома Круза. Тридцять років тому актори разом зіграли у культовому фільмі «Інтерв'ю з вампіром», який прославив їх.

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