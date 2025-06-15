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Бред Пітт розкритикував Анджеліну Джолі за виховання дітей, бо згадав власний юнацький досвід
Анджеліна Джолі, яка 4 червня відсвяткувала своє 50-річчя, не сприймає критику Бреда Пітта щодо виховання дітей, оскільки їй не бентежать його погляди. Інсайдер, близький до Пітта, розповів журналістам, що він дуже хвилюється за Пакса. Хлопця нещодавно бачили, коли він невпевнено виходив з нічного клубу в Лос-Анджелесі, а потім пішов до сусіднього стриптиз-клубу. Очевидці кажуть, що йому була потрібна допомога друзів, пише Geo.tv.
У необачній поведінці юнака Пітт звинувачує Джолі, стверджує інсайдер. За його словами, актор вважає, що вона повинна взяти дітей під контроль. У Пітта погані стосунки з більшістю своїх дітей, тож він «не має великого впливу на них, а Пакс давно розірвав з ним зв'язки», додав інсайдер.
Однак зірковий актор «все ще глибоко піклується про них і намагається бути в курсі того, що роблять усі діти».
«Він краще за інших розуміє, як легко заблукати в Лос-Анджелесі, — каже джерело. — Він сам приймав чимало поганих рішень протягом багатьох років».
Щодо реакції Джолі, джерело сказало, що її не бентежить занепокоєння Пітта.
«Анджеліна не має наміру брати до уваги побоювання Бреда, — повідомив інсайдер. — Вона воліє мати справу за зачиненими дверима і не любить критику щодо того, як вона виховує своїх дітей».
Тим часом донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло, яка нещодавно відзначила 19-річчя, змінила ім’я. А загадкова каблучка на пальці іншої доньки зіркової пари спровокувала чутки про можливі заручини.162
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