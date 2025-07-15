- 15.07 22:28 Зцілювальний сад: ці рослини обов'язково потрібно посадити поруч із будинком
- 15.07 22:01 Незвичайний яєчний салат: фантастично смачно та ситно
- 15.07 21:32 «Він гордий батько»: Бред Пітт у відчаї через Анджеліну Джолі та дітей
- 15.07 21:03 Змініть це у своєму харчуванні й забудете про проблеми з кишечником
- 15.07 20:53 На перемогу Усика, на якого під час битви поглядів розкричався Дюбуа, вже поставили 500 тисяч доларів
- 15.07 20:35 Осиротіла семимісячна донька: на Сумщині поліг 26-річний офіцер з Вінниччини
- 15.07 20:06 Кошички з тіста філо: сміливо подавайте до святкового столу
- 15.07 19:53 Суд не заарештував Шабуніна, але закордонний паспорт відібрав
- 15.07 19:52 «Динамо» з червоною карткою не змогло обіграти клуб із Румунії: відеоогляд матчу
- 15.07 19:40 «Жуковщина» та мігранти: на що планують робити ставку окупанти при новому наступі
- 15.07 19:14 Закохані очі: Тарас Цимбалюк вразив шанувальників
- 15.07 19:01 Водоліям — «Паж кубків» та ностальгія, Дівам — «Закохані» та вибір між серцем і розумом: Таро-прогноз на 16 липня
«Він гордий батько»: Бред Пітт у відчаї через Анджеліну Джолі та дітей
Бред Пітт, який нещодавно зізнався, від яких жінок був у повному захваті, відчайдушно хоче відновити зв'язок зі своїми дітьми-близнюками, Ноксом та Вів'єн, попри триваючі юридичні суперечки з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Джерело, близьке до справи, повідомило: «Бред відчайдушно хоче мати останній шанс зібратися з дітьми та загладити свою провину, хоча він знає, що шанс, що вони погодяться провести час з ним, м'яко кажучи, примарний. Поки що немає жодної відповіді від близнюків чи їхніх представників», пише The News.
Інший інсайдер поділився, що актор прийняв сувору реальність свого розлучення з акторкою, але все ще має надію щодо своїх дітей.
«Бред — сімейна людина. Коли вони з Енджі сварилися і це тривало роками, він змирився з тим, що з нею так і буде, — сказало джерело. — Але коли справа доходить до їхніх дітей, він завжди хоче бути опорою в їхньому житті. Він не хоче здаватися, він не такий хлопець, він не такий батько. Він гордий батько, і він був би радий, якби вони врешті-решт це побачили».
Повідомляється, що зірка «Трої» бачить «проблиск надії», оскільки 17-річний Нокс не видалив «Пітт» зі свого прізвища. Однак Вів'єн, якій також 17 років, минулого року змінила своє прізвище на Джолі.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що дочка Джолі та Пітта розкрила таємницю свого хлопця.
155
Читайте також: Розбите серце: Анджеліна Джолі розчарована через останній крок Бреда Пітта
Читайте нас у Facebook