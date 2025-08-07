41.18 / 41.72 48.04 / 48.72
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Просто амазонка: мережа в шоці від відео відомої шеф-кухарки

15:52 7 серпня 2025
Постійний суддя проєкту “МастерШеф” Оля Мартиновська

Популярна шеф-кухарка, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Оля Мартиновська, яка нещодавно виправдалась у мережі, здивувала своїми здібностями. На сторінці в інстаграмі вона виклала відео, як катається на серфі по Дніпру. Відомо, що шеф-кухарка активно займається спортом, підтримуючи струнку фігуру. Мартиновська не тільки вправно тримається на воді, а й випиває келих безалкогольного напою.

«Мій улюблений клуб за інтересами», — підписала відео Мартиновська.

Ольга Мартиновська
Мартиновська не тільки вправно тримається на воді, а й випиває келих безалкогольного напою

Підписники прокоментували вміння шеф-кухарки, вони були шоковані її фізичною силою.

РЕКЛАМА

«Яка краса та гармонія, скільки праці та наполегливості за цією легкістю», — написала ведуча Надія Матвєєва.

«Яка гарна форма, ви просто Амазонка», — додали у коментарях.

«Дуже гарна форма», — були вражені підписники.

РЕКЛАМА

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» переможниця «МастерШеф-15» розповіла про виклики під час великої війни.

Читайте також: «Мій оберіг»: популярна шеф-кухарка здивувала мережу своїм образом

РЕКЛАМА

26

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 7 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Овнам — «Туз Жезлів» та яскраві ідеї, Левам — «Трійка Мечів» та буря емоцій: Таро-прогноз на 7 серпня

Люди та їх улюбленці

Як коти попереджають господарів, що у домі оселилася потойбічна сила

Реальні зарплати зростатимуть: але меншими темпами, фото https://ru.freepik.com/

В Україні зросте заробітна плата: на що це вплине

українські ракети

Україна покладає на них великі надії: стали відомі подробиці про максимально засекречену ракетну програму Києва

Наступний матеріал
Новини партнерів