Просто амазонка: мережа в шоці від відео відомої шеф-кухарки

Популярна шеф-кухарка, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Оля Мартиновська, яка нещодавно виправдалась у мережі, здивувала своїми здібностями. На сторінці в інстаграмі вона виклала відео, як катається на серфі по Дніпру. Відомо, що шеф-кухарка активно займається спортом, підтримуючи струнку фігуру. Мартиновська не тільки вправно тримається на воді, а й випиває келих безалкогольного напою.

«Мій улюблений клуб за інтересами», — підписала відео Мартиновська.

Підписники прокоментували вміння шеф-кухарки, вони були шоковані її фізичною силою.

«Яка краса та гармонія, скільки праці та наполегливості за цією легкістю», — написала ведуча Надія Матвєєва.

«Яка гарна форма, ви просто Амазонка», — додали у коментарях.

«Дуже гарна форма», — були вражені підписники.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» переможниця «МастерШеф-15» розповіла про виклики під час великої війни.

