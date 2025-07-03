«Бачимо учасників наскрізь»: Ольга Мартиновська виправдалася за вибір переможця «МастерШеф»

Відома шеф-кухарка, суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська, яка нещодавно розповіла про свою слабкість, звернулася до мережі. Вона пояснила своє ставлення до вибору переможниці кулінарного реаліті, яке викликало обурення серед шанувальників шоу. Відповіла на закиди про начебто заангажованість суддів проєкту та згадала власний досвід участі у «МастерШеф».

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«Коли я, учасниця третього сезону «Мастер Шеф», Оля з Юріївки, потрапила до фіналу, багато людей говорило: «їй не потрібна перемога, бо вона ВЖЕ була в Парижі», — написала Ольга. — Ще на форумах (тоді вони існували, о жахіття) писали, що я страшна, стара (мені було 24) і схожа на Ваєнгу… хтось говорив говорив, а я йшла собі далі.

Пишуть, що нам, суддям, хтось заплатив. Ми б з Ектором та Вовою могли б очолювати антикорупційну комісію, не те щоб з когось брати хабарі.

Ми тут працюємо і виконуємо свої прямі професійні обовʼязки. Ми маємо компетентність і розбираємося в смаках та якості страв, продуктів. Ми пристально спостерігаємо за кожним учасником, його потенціалом, талантом, вмінням працювати і проявлятися. Ми бачимо і знаємо все про них… Та ми точно бачимо всіх наших учасників наскрізь.

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Вийшло так, що ми ніби не зрозуміли одне одного з нашим любим глядачем. Не виправдали очікувань. Та рішення було прийняте в повній свідомості і розумінні відповідальності за нього".

На допис шеф-кухарки відреагували шанувальники проєкту та переможниця сезону Ненсі Топко.

«Я поважаю чужу думку, і якщо ви вболівали за когось іншого, це ваше право і я зовсім не проти, — написала переможниця. — На щастя, я не збираюсь зупинятись і буду продовжувати свою справу і надалі. А все завдяки суддям, найкращим шефам України, які повірили в мене».

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«Зі всією повагою до Вас, Олю, суцільна Азія, сира картопля у фіналі, український десерт просочений саке у суперфіналі, „шанс“ „аванс“ і т. д. — все це має присмак далеко НЕ високої кухні», — прокоментували страви Ненсі у мережі.

«Те відчуття, коли 7 років не дивилась „МастерШеф“, а після всього прочитаного зʼявилось бажання подивитись цей сезон, — підтримали Мартиновську. — Отже всі все зробили правильно».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що відома шеф-кухарка потужно звернулася до підписників.

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