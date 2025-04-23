«Мій оберіг»: популярна шеф-кухарка здивувала мережу своїм образом (фото)
Відома шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МастерШеф» Тетяна Літвінова, яка зізналася у сварці з Ольгою Мартиновською, вразила вишуканими образами. На своїй сторінці у соціальній мережі Тетяна виклала фото у своїх найулюбленіших вишиванках.
«У вишиванці — наша душа, сила і пам’ять, що передається з покоління в покоління, — написала шеф-кухарка. — Кожен стібок та кожен орнамент тут — оберіг. Бережімо традиції, цінуймо своє й несімо це далі — з любов’ю, ніжністю і гідністю».
До деяких образів Тетяна додала соломʼяний капелюшок, який викликав у підписників здивування.
«Красивая женщина, но этот блин на голове!» — зауважили у коментарях.
«Дуже доречний капелюх під етностиль», — підтримали образ Тетяни.
«Які красиві вишиванки! — поділилися враженнями. — Вони підкреслюють вашу красу».
«Це дійсно неймовірно красиві витвори мистецтва», — відповіла Тетяна.
«НАША, Українська Жінка!» — були у захваті у мережі.
«Вишукано, яскраво, стильно!!! — підтримали образи. — На жаль, я свою ще не зустріла».
Раніше Ольга Мартиновська назвала свою слабкість.
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