Вночі вибухи лунали на Сумщині, Київщині, Дніпропетровщині, Харкові та Одесі: є поранені (фото, відео)

В ніч на 8 серпня окупанти знов атакували Україну безпілотниками. За інформацією командування Повітряних сил, противник запустив 104 ударні БпЛА типу Shahed, безпілотники-імітатори різних типів, а також 4 швидкісних (реактивних) дрони.

Протиповітряною обороною збито 82 повітряні цілі: 3 реактивні безпілотники та 79 «шахедів» і дронів-імітаторів.

«Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях», — уточнили військові.

Під атакою була Київська область, зокрема Бучанський район, де чули більше 10 вибухів. Постраждали три жінки.

«Під удар потрапив Бучанський район області. На жаль, вже надійшла інформація, що внаслідок ворожої атаки постраждали троє жінок — 16, 56 та 80 років. Попередньо поранення незначні. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі у приватному секторі. Є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють усі екстрені служби», — повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

За інформацією міського голови Бучі Анатолія Федорука, сім приватних будинків та дитячий садочок зазнали ушкоджень.

У Харкові внаслідок удару російських дронів у Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві, повідомив міський голова Терехов.

Також повідомлялося про удар по Балаклії Харківської області.

Вночі армія рф ударила по Сумській та Шосткинській громаді з БПЛА, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, у Сумській громаді пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Поранено 54-річного чоловіка.

В Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.

Під ворожими атаками були й Нікополь та громади Нікопольщини. Пошкоджені гуртожиток, 2 господарські споруди, 2 гаражі, авто. Понівечені три приватні будинки.

По Грушівській громаді, що на Криворіжжі, російська армія поцілила безпілотником. Виникла пожежа, яку вже приборкали, зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Херсонщині Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 — дістала поранення, повідомило керівництво області.

В Одесі вночі теж прогриміли щонайменше три вибухи. У регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА. Внаслідок нічного удару частково зруйновано будівлю каналізаційно-насосної станції, постраждала 1 людина.

Дві людини загинуло внаслідок ворожих атаки на Пологівський район Запорізької області. Впродовж доби окупанти завдали 545 ударів по 14 населених пунктах Запоріжжя, зазначив керівника ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти також атакували Дніпропетровську, Запорізьку та Сумську області. Є жертва та поранені.

