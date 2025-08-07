Окупанти атакували Дніпропетровську, Запорізьку та Сумську області: загинула жінка

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 7 серпня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Ворог атакував місто дронами типу «шахед». Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

ВІДЕО ДНЯ

«Триває шахедна атака на місто. Серія вибухів. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Бережіть себе та своїх близьких», — йдеться у його повідомленні о 02:48.

РЕКЛАМА

Також вибухи пролунали у Павлограді та Дніпрі, інформує Суспільне.

В одному з районів Дніпра виникла пожежа після дронової атаки РФ. У будинках поблизу місця влучання вибиті вікна.

РЕКЛАМА

Вранці голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі ворог спрямував на область безпілотники. 33 БпЛА оборонці неба збили.

«Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 — пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя — знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства», — повідомив він.

РЕКЛАМА

За даними Лисака, у Павлограді зайнялися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі — будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі — модульний будинок. У Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава. Побиті приватна оселя та легковик.

«По Нікопольщині ворог гатив артилерією та БпЛА. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека», — йдеться у повідомленні.

Крім того, російський ворог бив по Сумській області. Про це повідомив керівник Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров.

«У Сумській громаді щонайменше 7 житлових будинків пошкоджені внаслідок вечірньої атаки ворога. У Ковпаківському районі Сум пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, автомобіль. Через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишилися без газопостачання. Влучання зафіксовані на чотирьох локаціях в одному мікрорайоні. Ліквідація наслідків атаки триває. За попередніми даними ДСНС, ворог обстрілював місто з реактивної системи залпового вогню. Тип зброї уточнюється. На щастя, обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Від обстрілів постраждала і Запорізька область. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Троє людей загинули, тринадцять — поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький та Василівський райони. Впродовж доби окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Канівському, Кам’янському, Малинівці, Ольгівському. 556 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Новоолександрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю. 3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку, Малинівку. 159 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів», — повідомив він.

Також Федоров повідомив, що 62-річна жінка загинула внаслідок ворожого удару по Пологівському району області.

«росіяни ударили з РСЗВ по Гуляйполю. Частково зруйновано приватний будинок. Загинула жінка», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», позаминулої ночі ворог ударив по Дніпропетровській та Запорізькій областях та по газовій інфраструктурі Одещини.

42

Читайте нас у Facebook