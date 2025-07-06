Нічна атака ворога: постраждали Київщина, Запоріжжя, Харків

В ніч на 6 липня Україна знов зазнала удару російських безпілотників. За інформацією командування Повітряних сил, противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 з Курської області та 157-ма ударними БпЛА з різних напрямків рф та окупованого Криму.



Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих — на 2 локаціях.

ВІДЕО ДНЯ

На Київщині внаслідок атаки російських БПЛА у Вишгородському районі постраждали троє людей, повідомив керівник ОВА Микола Калашник.

В одному з будинків деблоковано жінку, їй надається необхідна медична допомога.

Пошкоджено два двоповерхові будинки, приватні будинки та господарчі споруди. Також сталося займання гаражних приміщень та автомобілів.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Пошкоджено два багатоповерхові будинки. Знищено вогнем 4 гаражні приміщення та автомобіль. Ще три автомобілі пошкоджено», — написав Калашник.

Він додав, що на місці прильоту відбувається пожежа складського приміщення. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

«В одному з будинків деблоковано жінку 1938 року народження. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога. Більш детальна інформація згодом», — додав голова Київської ОВА.

РЕКЛАМА

У ДСНС зазначили, що чергова ворожа атака спричинила руйнації та пожежі у промисловому та житловому секторі Вишгородської громади. На місці працюють усі відповідні оперативні служби.

У Харкові внаслідок атаки рф зафіксовані влучання безпілотників в Шевченківському, Київському та Новобаварському районах міста, повідомив очільник ОВА Синєгубов.

Постраждала одна жінка. У Шевченківському районі міста немовля отримало гостру реакцію на стрес, дитині надається необхідна допомога.

«Внаслідок обстрілу Шевченківського району, дівчинка віком 2,8 місяців отримала гостру реакцію на стрес. Їй також надається необхідна медична допомога», — написав він.

П'ятьма «шахедами» росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район проти ночі 6 липня. Надійшло 20 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, сільгосптехніки та приміщень фабрики та ферми, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів району травмована 90-річна жінка. Їй надається медична допомога.

У Запоріжжі спалахнули масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства — полум’я охопило 600 кв. м. Ще 400 кв. м горіло в інших населених пунктах району, додали у ДСНС.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку окупанти 51 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Нагадаємо, в ніч на 5 липня Україна теж пережила ракетно-дронову атаку росіян. Ворог вдарив по Харківщині та Дніпропетровщині — поранено мирних жителів.

195

Читайте нас у Facebook