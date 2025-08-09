- 21:04 Не їжте це на ніч: продукти, які уповільнюють метаболізм
- 20:36 Понад пів року жевріла надія: у бою на Покровському напрямку загинув воїн з Житомирщини
- 20:25 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:08 Яблучна вишиванка: ця надзвичайно смачна страва буде окрасою святкового столу
- 19:54 Стрільцям — «Туз Кубків», Левам — «Туз Мечів», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 10 серпня
- 19:41 Ядерний шантаж путіна став його помилкою: експерт розповів, як росія може повторити долю СРСР
- 19:02 Милі «дрібнички»: стало відомо, що подарував один з найбагатших чоловіків планети дружині у медовий місяць
- 18:32 Без корони, але з вином: Меган Маркл будує власну імперію смаку
- 18:10 Електронні докази обвинувачення у справі Грановського сфальсифіковані: висновки дослідження, проведеного на замовлення прокурорів
- 17:54 Деякі українці отримають додаткові виплати: кому будуть доступні майже 20 тисяч грн до опалювального сезону
- 17:21 Лідер не Київ: де найдорожче житло на первинному ринку України
- 16:53 Принц Гаррі опинився в пастці: що трапилось
Курс долара у середині серпня: чому можна очікувати деяких змін на валютному ринку
Останнім часом курс долара залишається в Україні досить стабільним. Аналогічна ситуація, найімовірніше, буде спостерігатися і у середині серпня, але водночас є ймовірність, що курс може навіть знизитися.
Так, за словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус» Тараса Лєсового, з 11 по 17 серпня ситуація на валютному ринку буде, швидше за все, стабільною. Так, основний вплив на курс долара традиційно чинитимуть дії НБУ в рамках режиму «керованої гнучкості», а також баланс між попитом і пропозицією на ринку.
Ба більше, існує висока ймовірність, що пропозиція валюти зросте в результаті сезонного фактору — зокрема, більш активного продажу валютної виручки з боку аграрного сектору напередодні збирання врожаю. Це може частково збалансувати попит і знизити курсовий тиск.
- Коливання курсу, як і у попередні тижні, залишатимуться помірними — у межах кількох копійок. Поточний курс долара, за нашими оцінками, утримуватиметься поблизу позначки 41,65−42 грн/дол., що відповідає усталеним ринковим умовам, — зазначає експерт.
Курс же євро в Україні, як і раніше, буде похідним від глобального співвідношення євро/долар і внутрішнього курсу гривня/долар. Відповідно, змін у структурі формування курсу очікувати не варто, а міжвалютна різниця між доларом і євро з великою ймовірністю збережеться на рівні 1,15−1,2 грн.
На глобальному рівні на динаміку валют можуть впливати політичні та економічні фактори, включно із заявами або рішеннями провідних політиків, зокрема США. Однак суттєвих змін у статусі долара чи євро як ключових резервних валют поки не передбачається.
З огляду на зазначені фактори, курс євро на внутрішньому ринку, найімовірніше, коливатиметься в межах 48−49 грн/євро, без різких відхилень від поточних значень.
- Наступного тижня валютний ринок залишатиметься стабільним. Курс долара буде змінюватися без великих коливань. Пропозиція валюти може зрости через сезонну активність аграріїв, що сприятиме рівновазі між попитом і пропозицією, — резюмував Тарас Лєсовий.
Загалом підтримання курсу долара в Україні обходиться НБУ приблизно у 800 млн дол. щотижня, при зростанні ж експортної виручки на ринку може з'явитися можливість деякого зниження долара.72
