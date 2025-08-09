Курс долара у середині серпня: чому можна очікувати деяких змін на валютному ринку

Останнім часом курс долара залишається в Україні досить стабільним. Аналогічна ситуація, найімовірніше, буде спостерігатися і у середині серпня, але водночас є ймовірність, що курс може навіть знизитися.

Так, за словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус» Тараса Лєсового, з 11 по 17 серпня ситуація на валютному ринку буде, швидше за все, стабільною. Так, основний вплив на курс долара традиційно чинитимуть дії НБУ в рамках режиму «керованої гнучкості», а також баланс між попитом і пропозицією на ринку.

Ба більше, існує висока ймовірність, що пропозиція валюти зросте в результаті сезонного фактору — зокрема, більш активного продажу валютної виручки з боку аграрного сектору напередодні збирання врожаю. Це може частково збалансувати попит і знизити курсовий тиск.

- Коливання курсу, як і у попередні тижні, залишатимуться помірними — у межах кількох копійок. Поточний курс долара, за нашими оцінками, утримуватиметься поблизу позначки 41,65−42 грн/дол., що відповідає усталеним ринковим умовам, — зазначає експерт.

Курс же євро в Україні, як і раніше, буде похідним від глобального співвідношення євро/долар і внутрішнього курсу гривня/долар. Відповідно, змін у структурі формування курсу очікувати не варто, а міжвалютна різниця між доларом і євро з великою ймовірністю збережеться на рівні 1,15−1,2 грн.

На глобальному рівні на динаміку валют можуть впливати політичні та економічні фактори, включно із заявами або рішеннями провідних політиків, зокрема США. Однак суттєвих змін у статусі долара чи євро як ключових резервних валют поки не передбачається.

З огляду на зазначені фактори, курс євро на внутрішньому ринку, найімовірніше, коливатиметься в межах 48−49 грн/євро, без різких відхилень від поточних значень.

- Наступного тижня валютний ринок залишатиметься стабільним. Курс долара буде змінюватися без великих коливань. Пропозиція валюти може зрости через сезонну активність аграріїв, що сприятиме рівновазі між попитом і пропозицією, — резюмував Тарас Лєсовий.

Загалом підтримання курсу долара в Україні обходиться НБУ приблизно у 800 млн дол. щотижня, при зростанні ж експортної виручки на ринку може з'явитися можливість деякого зниження долара.

