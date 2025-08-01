Курс валют на початку серпня: долар буде стабільним, а ось з євро можливі варіанти

На підтримання стабільності курсу долара НБУ витрачає на тиждень близько 800 мільйонів доларів, тож його курс не буде приносити сюрпризів. Інша справа — євро, яке не обійдеться без коливань на початку серпня.

ВІДЕО ДНЯ

Такий прогноз «ФАКТАМ» дав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус». За його словами, попри зростання попиту на валюту, ситуація на ринку залишається контрольованою завдяки режиму «керованої гнучкості».

Так, наступного тижня банкір прогнозує курс долара в цілому стабільним, в межах 41,6−42 гривні. Це буде забезпечуватися НБУ, який оперативно реагуватиме на коливання — за потреби регулятор здійснює інтервенції, щоб збалансувати попит та пропозицію.

Додаткову підтримку стабільності забезпечує низький рівень інфляції: другий місяць поспіль її показники не перевищують 1%. Це створює умови для відносно міцної гривні, що, у свою чергу, знижує тиск на курс долара. Загалом долар залишається досить передбачуваним, а коливання курсу незначними.

РЕКЛАМА

Євро, за словами експерта, буде схильним до «поведінкової різноманітності». Його курс в Україні формується здебільшого під впливом глобальних факторів — насамперед, динаміки пари євро/долар. Ми очікуємо, що співвідношення між двома валютами залишатиметься на рівні 1,15−1,17, що означає, що діапазон вартості євро буде в межах 48,5−49,5 гривні.

- Загальна ситуація на валютному ринку в серпні навряд чи суттєво відрізнятиметься від червня і липня. Головна відмінність — дещо більша непередбачуваність у поведінці євро, тоді як долар залишиться стабільним, з чіткою логікою руху та очікуваними коливаннями, — резюмує співрозмовник «ФАКТІВ».

Зауважимо, що євровалюта продовжує залишатися найбільш нестабільним елементом українського валютного ринку, але з явною тенденцією до стабілізації.

РЕКЛАМА

122

Читайте нас у Facebook