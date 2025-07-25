Що буде з доларом до кінця літа: НБУ витрачає на утримання курсу майже мільярд на тиждень

Літо стало суперечливим періодом для курсу валют в Україні через раптовий стрибок євро, який, щоправда, поступово стабілізувався. Кінець липня — початок серпня мають стати для американської та європейської валют в Україні періодом спокою та стабільності.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий. Наступного тижня, на його думку, валютний ринок залишатиметься в рамках літніх трендів, що вже склалися, і основні параметри, що впливали на курс у червні та липні, збережуться й надалі.

Цьому сприятимуть три тенденції:

- курс долара, як і раніше, буде під впливом режиму гнучкості — механізму, що дозволяє регулятору згладжувати надмірні коливання. НБУ має достатньо інструментів для цього: валютні резерви України, які наприкінці червня досягли рекордних 45 млрд дол., дають можливість проводити, коли це потрібно, інтервенції. За нашими прогнозами, обсяг таких «втручань» цього тижня становитиме до $ 800 млн, тобто залишатиметься у стандартному діапазоні. Це означає, що офіційний курс долара швидше за все утримається в межах 41,8−42,1 грн. А станом на 1 серпня з початку року це зростання може становити лише 0,4%;

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- Коливання курсів залишаться незначними. Як на міжбанку, так і в готівковому сегменті ринку, різниця між курсами купівлі та продажу буде мінімальною. Невеликі гойдалки в обидві сторони — зростання та зниження долара — цілком природні для нинішніх умов і не вийдуть за межі звичної динаміки;

- курс євро в Україні, як і раніше, визначатиметься двома факторами — співвідношенням долар/євро на міжнародних ринках та позицією гривні щодо долара. За поточними оцінками, серйозних змін у глобальному паритеті не очікується. Тому й український курс євро залишатиметься у коридорі 48,5−49,7 грн, що відповідає світовому співвідношенню 1 євро — 1,15−1,17 долара.

«Таким чином наступного тижня курс долара збережеться в межах 41,9−42,2 грн завдяки режиму керованої гнучкості та валютним інтервенціям Нацбанку. Коливання курсів міжбанку та готівки залишаться мінімальними. Курс євро залежатиме від світових котирувань та залишатиметься у діапазоні 48,5−49,5 грн», — резюмує Тарас Лєсовий.

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Як раніше писали «ФАКТИ», зараз стабільності валютного ринку в Україні найбільше можуть загрожувати рішення президента США Дональда Трампа.

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