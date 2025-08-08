- 20:07 Лечо з кабачків: так смачно, що подруги проситимуть рецепт
Сплеск натхнення та несподіваний подарунок Всесвіту: кому зі знаків Зодіаку пощастить у вихідні 9 та 10 серпня
Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на поточний тиждень для всіх знаків Зодіаку, назвали п'ятьох представників зодіакального кола, яким особливо пощастить у ці вихідні дні — 9 та 10 серпня.
Лев
Гороскоп на 9−10 серпня 2025 року для Левів обіцяє знаку у ці вихідні масу приємних сюрпризів — від визнання заслуг та отримання перспективної фінансової пропозиції до романтичних знаків уваги, пише slovofraza.com. Зірки рекомендують Левам прислухатися до інтуїції та бути ініціативними.
Стрілець
Гороскоп на 9−10 серпня 2025 року для Стрільців обіцяє, що події у житті знака будуть складатися на його користь. Сам Всесвіт буде на боці Стрільців, допомагаючи їм реалізувати задумане. Знаку головне не прогаяти шанс зробити крок до мрії, який з'явиться в ці вихідні.
Телець
Гороскоп на 9−10 серпня 2025 року для Тельців припускає, що знак, попередні дні для якого складалися непросто, відчує полегшення — у житті відбудуться приємні події, а стосунки з близькими будуть гармонійними. Можливі позитивні повороти й у фінансовій сфері.
Терези
Гороскоп на 9−10 серпня 2025 року для Терезів припускає, що найближчі вихідні принесуть ясність та удачу в життя знаку. Ці дні — гарний час для важливого вибору, напрямок руху знаку підкаже інтуїція. А успіх проявиться через допомогу інших, збіг обставин і навіть випадкові розмови. Зірки радять знаку не боятися говорити про свої бажання — вони будуть почуті.
Риби
Гороскоп на 9−10 серпня 2025 року для Риб припускає, що у ці вихідні дні інтуїція знака буде на висоті, і що Всесвіт подасть знак, що настав час діяти. Можливі несподівані відкриття та емоційні осяяння. Зірки радять Рибам прислухатися до внутрішнього голосу — він підкаже правильний шлях. Більше того, ці субота та неділя можуть стати початком нового етапу у житті знака.
Фото — Pixabay
