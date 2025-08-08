росія вдарила по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області: що відомо

- 20:07 Лечо з кабачків: так смачно, що подруги проситимуть рецепт
Під час атаки з повітря по Україні у ніч проти 8 серпня 2025 року росіяни завдали удару, в тому числі, й по Одещині.
Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на правоохоронні органи, ударів щонайменше п'ятьма «Шахедами» зазнала нафтобаза азербайджанської нафтової компанії SOCAR. На території підприємства виникла пожежа, був пошкоджений трубопровід дизельного пального, а четверо співробітників отримали серйозні травми.
«Офіційні дані розслідування ще не оприлюднені, однак локалізація попадань п'яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтобаза була основною метою атаки», — цитує видання представників правоохоронних органів, які не виключають, що існує значний ризик подальших атак на об'єкти SOCAR в Україні. Адже останнім часом стосунки Азербайджану та росії значно погіршилися.
Варто зазначити, що днями ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в Одеській області, який також пов'язаний із Азербайджаном — газорозподільну станцію «Орлівка», яка є елементом Трансбалканського газопроводу. Через неї наприкінці липня було здійснено першу поставку азербайджанського газу.
В Міненерго України з цього приводу заявили, що удар по станції, яка була задіяна в рамках маршруту, що поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу, спрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі. Атака десятка «Шахедів» на критичну інфраструктуру розцінювалася як сигнал від рф європейцям, які планують відмовитися від російського газу вже у 2027 році.
Ілюстративне фото ДСНС47
