Вночі ворог ударив по Дніпропетровській та Запорізькій областях та по газовій інфраструктурі Одещини (фото, відео)

У ніч проти 6 серпня росіяни атакували Україну з повітря. Станом на ранок середи в кількох областях повідомили про наслідки ворожих атак, в тому числі під ударом знов перебувала й Одещина.

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер на своєму тг-каналі повідомляв про атаку «Шахедів» опівночі. Бути особливо обережними закликали мешканців Ізмаїльського району. Протягом ночі повітряну тривогу в області то оголошували, то давали відбій — так тривало до 04:30.

А тг-канал Одесса INFO попереджав, що ударні дрони летять в район Новосельського, Орловки та Рені. Згодом в мережу виклали відео з потужною пожежею, яка вирує в районі Орловки.

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Ймовірно, під ударом знаходилася газокомпресорна станція «Орловка», яка забезпечує реверс газу з Румунії, Греції та Туреччини в Україну. Російські ресурси пишуть про удари «Шахедами» по об'єктах енергетики та «військовій інфраструктурі».

Вже ранком інформацію про пошкодження газової інфраструктури підтвердив очільник ОВА Олег Кіпер: "Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували наші вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи. Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти мирного населення".

Ударні БпЛА та артилерію ворог застосовував для атаки на Дніпропетровщину. Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив про удари по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах.

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На Нікопольщині горів приватний будинок, пошкоджені підприємство та інфраструктура.

На Дніпропетровщині пошкоджена житлова забудова та інфраструктура. Фото ОВА

Також пошкоджена інфраструктура у Межівській громаді Синельниківського району — після удару дроном-камікадза виникла пожежа, яку на цей час приборкали. На щастя, цього разу в області минулося без загиблих і постраждалих.

Росіяни атакували Дніпропетровщину "Шахедами" та артилерією. Фото ОВА

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За даними ПС ЗСУ, противник застосував 45 ударних БпЛА, з яких ППО збила або придушила 36 одиниць. Зафіксували влучення 9 дронів-камікадзе на трьох локаціях та падіння збитих (уламків) на одній локації.

А по Запорізькій області противник бив КАБами. Керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що сьогодні ближче до ранку у Запорізькому районі внаслідок атаки з повітря загинули двоє людей. Дванадцятеро, в тому числі й четверо дітей, отримали поранення.

Станом на зараз відомо, що п'ятьох поранених шпиталізували в тяжкому та середньому стані. В районі пошкоджень зазнали щорнайменше дев'ять будівель.

Щонайменше чотири удари ворог завдав по базі відпочинку…

Нагадаємо, що минулої ночі наймасованішої атаки з початку широкомасштабного російського вторгнення зазнала Лозова, що на Харківщині. В місті була пошкоджена критична інфраструктура, залізниця. Загинув чоловік, щонайменше 10 людей, серед яких двоє дітей, постраждали.

Фото Дніпропетровської ОВА

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