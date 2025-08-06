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«Сигнал для всієї Європи»: у Міненерго прокоментували нічний удар по Одеській області
В Міненерго відреагували на нічний удар російськими дронами-камікадзе по обʼєкту ГТС в Одеській області.
«росія здійснила цілеспрямовану атаку на об’єкт газової інфраструктури — компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону. Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обладання, яке забезпечує ці поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників і що російський удар суто по цивільній інфраструктурі спрямовано «проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців».
«Це чіткий і зрозумілий сигнал для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу, — зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук. — Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу. Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний обʼєкт в Європі не буде в безпеці. Безкарність тільки розширює терор. Саме тому росія повинна відповідати за скоєне».
Російські загарбники атакують критичну інфраструктуру у різних регіонах України. Так, без світла залишалися мешканці Лозової на Харківщині, яку напередодні уночі масовано атакували росіяни. Також постійні перебої з електрикою відчувають на собі мешканці прикордонної Сумщини.
Фото з відкритих джерел258
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