- 15:45 путін може грати з Трампом в ігри, намагаючись уникнути санкцій: дипломат про обман кремля
- 15:36 Керівник фракції «слуг народу» у Київраді Вітренко два місяці відмовляється зустрічатися з ветеранами
- 15:14 Щоб морква виросла солодкою, додайте це у воду під час поливу: секрет досвідчених городників
- 14:58 «Нардеп Вацак ухилявся від податків і фігурує в рейдерських схемах», — Борис Кушнірук
- 14:51 Стовпчики термометрів поповзуть вгору: які сюрпризи готує українцям на вихідних антициклон Ines
- 14:32 путін готовий поступитися територіями заради важливішого, — ЗМІ
- 14:01 Били металевим предметом й заблокували вантажівками: на Волині натовп напав на авто ТЦК
- 13:31 Принесе багато горя: експерт пояснив, чому повітряне перемир’я з рф — погана ідея
- 13:12 Частині українців зроблять позаплановий перерахунок пенсій: на кого чекає збільшення виплат
- 13:07 «Денис Юрченко — топовий хірург України»: президент профільної асоціації UPRADAS публічно підтримав лікаря, якого атакує блогерка
- 12:45 Ви живете на час, що вам позичили чоловіки та жінки, що зараз воюють: військовий звернувся до цивільних
- 12:20 «Останні найважчі кількасот метрів донька навіть пришвидшилась»: 5-річна львів’янка стала наймолодшою дитиною, яка підкорила Говерлу
США планують запровадити вторинні санкції проти рф 8 серпня
Президент США Дональд Трамп заявив, що його спеціальний посланець Стів Віткофф досяг «значного прогресу» під час зустрічі з президентом путіним. А тим часом Вашингтон продовжує підготовку до введення вторинних санкцій у п'ятницю, 8 серпня.
Американський президент у дописі в Truth Social зазначив, що проінформував деяких європейських союзників про зустріч Віткоффа з путіним, яка була зосереджена на припиненні війни, пише Reuters.
«Усі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми будемо працювати над цим найближчими днями та тижнями», — додав Трамп, не надаючи подробиць.
Раніше представник Білого дому заявив, що зустріч пройшла добре і що москва зацікавлена в продовженні співпраці зі США.
Представник зазначив, що вторинні санкції, якими Дональд Трамп погрожував країнам, що ведуть бізнес з росією, як і раніше, мають бути введені в п'ятницю.
Нагадаємо, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до москви та зустрівся з главою кремля путіним. Їхній діалог тривав близько 3 годин. Цього ж дня президенти України та США — Володимир Зеленський і Дональд Трамп також провели телефонну розмову.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що росія розглядає повітряне перемир’я з Україною, але війну зупиняти не збирається.118
Читайте нас у Facebook