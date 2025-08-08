США планують запровадити вторинні санкції проти рф 8 серпня

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спеціальний посланець Стів Віткофф досяг «значного прогресу» під час зустрічі з президентом путіним. А тим часом Вашингтон продовжує підготовку до введення вторинних санкцій у п'ятницю, 8 серпня.

ВІДЕО ДНЯ

Американський президент у дописі в Truth Social зазначив, що проінформував деяких європейських союзників про зустріч Віткоффа з путіним, яка була зосереджена на припиненні війни, пише Reuters.

«Усі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми будемо працювати над цим найближчими днями та тижнями», — додав Трамп, не надаючи подробиць.

Раніше представник Білого дому заявив, що зустріч пройшла добре і що москва зацікавлена в продовженні співпраці зі США.

РЕКЛАМА

Представник зазначив, що вторинні санкції, якими Дональд Трамп погрожував країнам, що ведуть бізнес з росією, як і раніше, мають бути введені в п'ятницю.

Нагадаємо, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до москви та зустрівся з главою кремля путіним. Їхній діалог тривав близько 3 годин. Цього ж дня президенти України та США — Володимир Зеленський і Дональд Трамп також провели телефонну розмову.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що росія розглядає повітряне перемир’я з Україною, але війну зупиняти не збирається.

РЕКЛАМА

118

Читайте нас у Facebook