Трамп має намір провести зустріч як з путіним, так і з Зеленським: що про це відомо

Президент Дональд Трамп, за результатами візиту свого посланця Стіва Віткоффа до москви, має намір зустрітися особисто з президентом путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього планує провести зустріч із главою кремля і президентом України Володимиром Зеленським, за словами двох осіб, обізнаних з планом.

Американський президент оприлюднив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами, повідомили джерела. У зустрічі братимуть участь лише ці троє — сам Трамп, путін та Зеленський — європейські колеги не будуть присутні. Європейські лідери, які намагалися відігравати координуючу роль у зустрічах з метою припинення війни між росією та Україною, підтримуючи свого європейського сусіда, здається, погодилися з тим, що сказав Трамп, повідомило одне з поінформованих джерел, пише The New York Times.

Невідомо, чи путін і Зеленський погодилися з планом Трампа. Але український президент брав участь у телефонній розмові Дональда Трампа з європейськими лідерами і згодом заявив, що мав «розмову з президентом Трампом» і що його позиція та позиція європейських лідерів полягає в тому, що «війна має закінчитися», але «чесним закінченням».

У розмові також брали участь прем’єр Великої Британії, канцлер Німеччини, генеральний секретар НАТО, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник пана Трампа Стів Віткофф.

Дональд Трамп вже кілька місяців намагається досягти мирної угоди між росією та Україною. Він скептично ставиться до військової допомоги США Україні і на початку цього року під час зустрічі в Овальному кабінеті, яка транслювалася на камери, висловив Зеленському незадоволення. Проте розчарований повільним темпом переговорів з росією, Трамп нещодавно санкціонував продаж більшої кількості зброї союзникам по НАТО, яка призначена для України.

