В Україні скасували «трудові пенсії»: що змінилося для пенсіонерів
Законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Кабміну було доручено здійснити заходи щодо впровадження пенсійної реформи з 1 липня 2025 року.
У той же час у парламенті не було зареєстровано і винесено на обговорення жодного зареєстрованого проєкту закону чи концепції щодо пропонованих змін, нагадав пенсійний експерт видання «На пенсії» Сергій Коробкін.
Отже, чинна пенсійна система України передбачає, як і раніше, три основні види пенсій:
- за віком;
- з інвалідності;
- у зв’язку з втратою годувальника.
Додатково існує пенсія за вислугу років, яка призначається окремим категоріям працівників, які мають певний стаж роботи за професією.
Експерт нагадує, що у 2004 році в Україні скасували трудові пенсії та запровадили сучасну страхову модель із трьома видами виплат: за віком, за інвалідністю та у зв’язку з втратою годувальника. Розмір пенсії залежить від суми сплачених страхових внесків і тривалості страхового стажу, а стаж до 2004 року прирівнюється до страхового.
І якщо стаж до 2004 року не зарахували через помилки чи відсутність документів, то наразі його можна підтвердити довідками, архівними матеріалами або свідченнями очевидців.
«Такий стаж можна підтвердити довідкою з місця роботи або архівними документами. В крайньому разі, стаж до 2004 року можна підтвердити навіть показаннями свідків. Це якщо жодні документи не збереглися. Тоді потрібно мати не менше двох свідків, які б мали документи про свою роботу у той самий час разом з вами», — пояснив Сергій Коробкін.
Тому тепер, наголошують експерти, завдяки відміні «трудових пенсій» у українців з'явилась можливість забезпечити собі гідну пенсію — але лише у тому випадку, коли офіційно працювати та вчасно сплачувати внески до Пенсійного фонду. Це дозволяє не лише накопичити достатній стаж, а й вплинути на розмір майбутніх виплат.
Нагадаємо, що поки законодавці працюють над проєктом пенсійної реформи, в країні постійно щорічно збільшують тривалість страхового стажу для того, аби вийти на пенсію за віком у 60 років. Так, у 2025 році страховий стаж має складати не менше 32 років.
Фото — Pixabay615
