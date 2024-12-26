Вимоги для виходу на пенсію у новому році зміняться — заява ПФУ

В наступному році в Україні має запрацювати пенсійна реформа. Зокрема, частині українців обіцяють «дотягувати» пенсію до певної суми, але при цьому посилять вимоги щодо страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.

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Про це йдеться у повідомленні ПФУ.



Зокрема, у 2025 році продовжує зростати тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.

Так, з 1 січня 2025 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно набути не менш як 32 роки страхового стажу для чоловіків і жінок.

Ті люди, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію у 63 роки за наявності стажу від 22 до 31 року.

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За наявності страхового стажу від 15 до 21 років пенсійні виплати призначать у 65 років.

«Якщо у людини менш як 15 років стажу, у віці 65 років вона буде мати право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат», — зазначали у ПФУ.

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Як відомо, тривалість страхового стажу, який дає право вийти на пенсію у 60, буде зростати до 2028 року.

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Так, щоб вийти на пенсію у 60, у 2028-му потрібно буде мати не менш ніж 35 років страхового стажу. Починаючи з 1 січня 2028 року у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Нагадаємо, експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін розповів, що буде з індексацією пенсії у березні та як зміниться система нарахування пенсій у липні 2025 року.

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