Системи балів поки що не буде: пенсійна реформа відкладається на невизначений час

Запровадження бальної пенсійної системи в Україні з 1 липня 2025 року, анонсоване прем'єр-міністром Денисом Шмигалем ще у вересні 2023 року, відкладається. Хоча Законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Кабміну було доручено здійснити заходи щодо пенсійної реформи з 1 липня 2025 року, і Міністерство соціальної політики виносило на обговорення відповідний законопроєкт, наразі у Верховній Раді немає жодного зареєстрованого проєкту закону чи концепції щодо бальної системи, пише «На пенсії».

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк, експертне обговорення реформи триває лише на рівні Кабінету Міністрів України.

«У Верховній Раді немає жодного, підкреслюю, жодного, ані проєкту закону, ані концепції. Ми вже зверталися до Міністерства соцполітики, щоб нам її презентували. Поки вони її ще обговорюють. Через це, як на мене, перспектива цієї бальної системи поки далека», — розповів нардеп.

Він наголосив, що питання впровадження бальної системи є складним і дискусійним, особливо в умовах відсутності зростання ВВП та необхідності додаткових коштів. Цимбалюк наголосив на потребі ретельної дискусії.

РЕКЛАМА

«Я також хотів би прийняти участь в дискусії з цього приводу, задати питання, на основі чого цей проєкт розробили, в яких державах є такий досвід, як воно корелюється з сьогоднішньою ситуацією, коли ми знаходимося у війні. Давайте проведемо дискусію, і коли буде підготовлений законопроект, будемо його розглядати», — пояснив народний обранець.

Раніше «ФАКТИ» писали, що пропонує накопичувальна пенсійна система та наскільки зросте середня пенсія в Україні.

РЕКЛАМА

213

Читайте нас у Facebook