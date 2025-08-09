Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна народила первістка (фото)

Українська легенда біатлону, чемпіонка світу та переможниця Олімпійських ігор 38-річна Олена Підгрушна, яка у травні вийшла заміж втретє, вперше стала мамою, повідомляє champion.com.ua.

Титулована спортсменка, яка пов'язала своє життя з військовослужбовцем на ім'я Ростислав, народила сина Давида.

Нагадаємо, що першим чоловіком біатлоністки був колишній народний депутат України від партії «Свобода» Олексій Кайда, з яким Олена розлучилася у 2016 році.

Влітку 2021-го Підгрушна вийшла заміж за колишнього лижника та сервісмена збірної України з біатлону Івана Білосюка. Після одруження спортсменка вирішила взяти прізвище чоловіка. Але після розлучення знову стала Підгрушною.



Третє весілля Олени відбулося 3 травня у Ворохті Івано-Франківської області. Знімком із урочистостей тоді поділилися в соцмережах друзі молодят.

Нагадаємо, що Олена Підгрушна — олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті, чемпіонка світу-2013 у спринті та 5-разова чемпіонка Європи, а також 27-разова володарка медалей етапів Кубка світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова віцечемпіонка світу з біатлону вперше стала мамою.

