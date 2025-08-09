- 10:09 Під Херсоном російський дрон вдарив по автобусу з цивільними: є жертви
- 10:06 Ліза Глінська порадила рецепт консервованих огірків на зиму: «Найкраще, що я будь-коли куштувала»
- 09:39 В Україні скасували «трудові пенсії»: що змінилося для пенсіонерів
- 09:33 Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна народила первістка
- 09:03 США і росія готують угоду, яка може закріпити втрату українських територій — ЗМІ
- 08:54 Російські терористи вночі атакували Харківщину та Дніпропетровщину: є вбиті та постраждалі
- 08:17 Дівам потрібно проявити креатив, а у Водоліїв високий ризик травматизму: гороскоп на 9 серпня
- 08.08 22:02 Стрижка за місячним календарем: коли волосся «чує» найкраще
- 08.08 21:35 «Я більше не твоя, не чия. Я — своя»: українська співачка вразила зізнанням
- 08.08 21:03 У серпні зробіть це з трояндами, щоб мати вдвічі більше квітів
- 08.08 20:35 Був у критичному стані через удар дрону: захисник із Тернопільщини не пережив важкого поранення
- 08.08 20:07 Лечо з кабачків: так смачно, що подруги проситимуть рецепт
Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна народила первістка (фото)
Українська легенда біатлону, чемпіонка світу та переможниця Олімпійських ігор 38-річна Олена Підгрушна, яка у травні вийшла заміж втретє, вперше стала мамою, повідомляє champion.com.ua.
Титулована спортсменка, яка пов'язала своє життя з військовослужбовцем на ім'я Ростислав, народила сина Давида.
Нагадаємо, що першим чоловіком біатлоністки був колишній народний депутат України від партії «Свобода» Олексій Кайда, з яким Олена розлучилася у 2016 році.
Влітку 2021-го Підгрушна вийшла заміж за колишнього лижника та сервісмена збірної України з біатлону Івана Білосюка. Після одруження спортсменка вирішила взяти прізвище чоловіка. Але після розлучення знову стала Підгрушною.
Третє весілля Олени відбулося 3 травня у Ворохті Івано-Франківської області. Знімком із урочистостей тоді поділилися в соцмережах друзі молодят.
Нагадаємо, що Олена Підгрушна — олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті, чемпіонка світу-2013 у спринті та 5-разова чемпіонка Європи, а також 27-разова володарка медалей етапів Кубка світу.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова віцечемпіонка світу з біатлону вперше стала мамою.
Фото із соцмереж50
