41.32 / 41.88 43.40 / 44.02
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Дворазова віцечемпіонка світу з біатлону вперше стала мамою (фото)

9:55 27 лютого 2025
Яніна Хеттіх-Вальц

Відома німецька біатлоністка 28-річна Яніна Хеттіх-Вальц, яка повідомила у серпні минулого року про вагітність, вперше стала мамою, народивши доньку. Про радісну подію у родині спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Нарешті ти тут! Ласкаво просимо у світ, маленька Карлотто», — написала Яніна під чорно-білим фото, на якому малеча стискає мамин палець.

Нагадаємо, що Яніна з 2022 року одружена зі своїм коханим Каєм Вальцом. Поточний сезон спортсменка пропускає через вагітність, але має намір повернутися в біатлон і виступити на Олімпійських іграх-2026 у Мілані.

РЕКЛАМА

Минулу зимову кампанію Яніна Хеттіх-Вальц завершила на 10-му місці в загальному заліку Кубка світу. У її колекції нагород два «срібла», а також «бронза» чемпіонатів світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита німецька біатлоністка Франциска Хільдебранд народила другу дитину.

Фото DPA, Instagram

РЕКЛАМА

96

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

реперка alyona alyona

Безсовісна: мережа обурена поведінкою популярної реперки

Вельветові речі

Ці штани — тренд 2025: чому їх вважають найкращою інвестицією в гардероб

Пугачова, фото з відкритих джерел

«Красуня моя кохана»: Алла Пугачова прокоментувала відео Христини Орбакайте і показала фото «майже дорослого» сина

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Близнюкам — «Колісниця», Стрільцям — «Помірність», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 27 лютого

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту