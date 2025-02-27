Дворазова віцечемпіонка світу з біатлону вперше стала мамою (фото)
Відома німецька біатлоністка 28-річна Яніна Хеттіх-Вальц, яка повідомила у серпні минулого року про вагітність, вперше стала мамою, народивши доньку. Про радісну подію у родині спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
«Нарешті ти тут! Ласкаво просимо у світ, маленька Карлотто», — написала Яніна під чорно-білим фото, на якому малеча стискає мамин палець.
Нагадаємо, що Яніна з 2022 року одружена зі своїм коханим Каєм Вальцом. Поточний сезон спортсменка пропускає через вагітність, але має намір повернутися в біатлон і виступити на Олімпійських іграх-2026 у Мілані.
Минулу зимову кампанію Яніна Хеттіх-Вальц завершила на 10-му місці в загальному заліку Кубка світу. У її колекції нагород два «срібла», а також «бронза» чемпіонатів світу.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита німецька біатлоністка Франциска Хільдебранд народила другу дитину.
Фото DPA, Instagram96
Читайте нас у Facebook