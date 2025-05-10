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Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна втретє вийшла заміж (фото)
Легендарна українська біатлоністка, чемпіонка світу та переможниця Олімпійських ігор Олена Підгрушна, яка розлучилася з другим чоловіком, вийшла заміж втретє, повідомляє «Чемпіон».
Обранцем 38-річної спортсменки став військовослужбовець на ім'я Ростислав. Весілля відбулося 3 травня у Ворохті Івано-Франківської області. Знімком із урочистостей поділилися в соцмережах друзі молодят.
Нагадаємо, що Підгрушна влітку 2021 року вийшла заміж за колишнього лижника та сервісмена збірної України з біатлону Івана Білосюка. Після одруження спортсменка вирішила взяти прізвище чоловіка.
До речі, першим чоловіком біатлоністки був колишній народний депутат України від партії «Свобода» Олексій Кайда, з яким Олена розлучилася у 2016 році.
Нагадаємо, що Олена Підгрушна — олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті, чемпіонка світу-2013 у спринті та 5-разова чемпіонка Європи, а також 27-разова володарка медалей етапів Кубка світу.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що біатлоніст збірної України одружився з сестрою Підручного.
Фото Instagram349
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