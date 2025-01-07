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Спорт

Українська олімпійська чемпіонка розлучилася з другим чоловіком

12:46 7 січня 2025
Олена Білосюк (Підгрушна)

Титулована українська біатлоністка, чемпіонка світу та олімпійська чемпіонка Олена Білосюк (Підгрушна) розлучилася зі своїм другим чоловіком, повідомляє New Voice .

«Ми вже розлучені, але про це не хотіла б говорити», — зазначила 37-річна спортсменка в інтерв'ю, коли журналіст хотів дізнатися про подробиці її знайомства з чоловіком.

Нагадаємо, що Підгрушна влітку 2021 року вийшла заміж за колишнього лижника та сервісмена збірної України з біатлону Івана Білосюка. Після одруження спортсменка вирішила взяти прізвище чоловіка.

До речі, першим чоловіком біатлоністки був колишній народний депутат України від партії «Свобода» Олексій Кайда, з яким Олена розлучилася у 2016 році.

Як відомо, Олена Білосюк ще не оголошувала офіційно про завершення кар'єри, хоча через травми колін у міжнародних стартах не брала участі з кінця сезону-2022/2023.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олені Білосюк довірили нести прапор України на церемонії закриття Олімпійських ігор у Пекіні.

Фото Facebook

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