Максим Галкін вперше прокоментував ДТП, яка трапилася з ним: «Прийшов до тями — гіпс»

Гуморист і телеведучий Максим Галкін вперше публічно висловився про нещодавню ДТП, учасником якої став.

На своїй сторінці в Іnstagram він виклав відео-коментар та показав перебинтовану руку. Шоумен рішуче спростував будь-які припущення про те, що міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння або порушувати правила дорожнього руху, що могло стати причиною аварії.

Фото - скріншот

Галкін наголосив, що був абсолютно тверезий і дотримувався всіх дорожніх правил. За словами артиста, ДТП сталася в той момент, коли він їхав велосипедом головною дорогою. Галкін стверджує, що в ситуації, що склалася, винуватцем є водій автомобіля марки «Фольксваген», який раптово виїхав з другорядної дороги, не поступившись дорогою велосипедисту.

Внаслідок зіткнення Максим Галкін отримав травми, через які медики вирішили його негайно обстержити. «Прийшов до тями — гіпс», — підписав своє відео артист.

Однак, незважаючи на травму та необхідність носити гіпс, Максим Галкін не припиняє свою концертну діяльність і продовжує виступати перед публікою у Латвії.

Фото зі сторінки Максима Галкіна у соцмережах

