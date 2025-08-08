- 10:44 Трамп може провести окрему зустріч із Зеленським: що про це відомо
Максим Галкін потрапив під машину в Юрмалі: що з артистом
У Юрмалі, де нещодавно проходив пісенний фестиваль Лайми Вайкуле, стався інцидент, який шокував шанувальників Максима Галкіна.
Минулого понеділка під час звичайної велосипедної прогулянки артист потрапив у ДТП. Про це повідомила російська журналістка Божена Ринська, яка мешкає в Юрмалі.
За її словами, Галкін їхав велосипедом тихою вулицею міста — Відус проспектом. Він був у шоломі, тверезий.
Автомобіль фольксваген, яким керувала жінка, їхав збоку на головну дорогу й збив артиста. У Галкіна пошкоджено артерію, сухожилля.
«Баба на старому фольксвагені вилетіла на Максима навіть не пригальмувавши. Машина була така стара, що скло було старого зразка. І розрізало руку — артерію, сухожилля. Чи відновиться рука, поки незрозуміло» , — зазначила журналістка.
Нагадаємо, Галкін з перших днів повномасштабного нападу росії на Україну публічно висловлювався проти політики путіна. Галкін і Пугачова з дітьми поїхали жити спочатку в Ізраїль, а потім на Кіпр. Російська влада визнала гумориста іноагентом. Але Галкін продовжує засуджувати політику кремля. Він навіть почав вивчати українську мову. І на концертах іноді співає українські пісні чи розмовляє українською.
Нещодавно Максим Галкін показав свою «ксерокопію» — сина Гаррі. Двійнята Ліза та Гаррі навчаються у Лондоні і бачаться з батьками в основному під час канікул.166
