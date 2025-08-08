Максим Галкін потрапив під машину в Юрмалі: що з артистом

У Юрмалі, де нещодавно проходив пісенний фестиваль Лайми Вайкуле, стався інцидент, який шокував шанувальників Максима Галкіна.

Минулого понеділка під час звичайної велосипедної прогулянки артист потрапив у ДТП. Про це повідомила російська журналістка Божена Ринська, яка мешкає в Юрмалі.

За її словами, Галкін їхав велосипедом тихою вулицею міста — Відус проспектом. Він був у шоломі, тверезий.

Автомобіль фольксваген, яким керувала жінка, їхав збоку на головну дорогу й збив артиста. У Галкіна пошкоджено артерію, сухожилля.

«Баба на старому фольксвагені вилетіла на Максима навіть не пригальмувавши. Машина була така стара, що скло було старого зразка. І розрізало руку — артерію, сухожилля. Чи відновиться рука, поки незрозуміло» , — зазначила журналістка.

Нагадаємо, Галкін з перших днів повномасштабного нападу росії на Україну публічно висловлювався проти політики путіна. Галкін і Пугачова з дітьми поїхали жити спочатку в Ізраїль, а потім на Кіпр. Російська влада визнала гумориста іноагентом. Але Галкін продовжує засуджувати політику кремля. Він навіть почав вивчати українську мову. І на концертах іноді співає українські пісні чи розмовляє українською.

Нещодавно Максим Галкін показав свою «ксерокопію» — сина Гаррі. Двійнята Ліза та Гаррі навчаються у Лондоні і бачаться з батьками в основному під час канікул.

