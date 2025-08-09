Кеті Холмс із дочкою Сурі Ноель помітили у Нью-Йорку

Коли відомий 63-річний актор Том Круз почав зустрічатися з 37-річною актрисою Аною де Армас, це відразу викликало цікавість і до інших жінок, які були його дружинами.



Тому навряд чи можна дивуватись тому, що під пильною увагою папараці опинилися і 46-річна Кеті Холмс разом із дочкою Сурі. 19-річна спадкоємиця акторів, яка минулого року закінчила школу, відвідала матір на зйомках її нового фільму, пишуть ЗМІ.



Сурі одягла на прогулянку штани карго та білий топ, доповнивши образ червоними кросівками. Кеті Холмс, мабуть, була одягнена в костюм для зйомок.

Ексдружина Тома Круза та його донька зустрілися в Нью-Йорку. Фото Backgrid

Сурі народилася у 2006 році у шлюбі Тома Круза та Кеті Холмс. Подружжя розлучилося, коли доньці було шість років. З того часу зірка франшизи «Місія нездійсненна» не спілкується з Сурі, натомість він залишив їй велику спадщину.

Дівчина відмовилася від прізвища батька і стала Сурі Ноель. Ноель — друге ім'ям Кеті Холмс.

Дочка знаменитостей зустрічається з колишнім однокласником і музикантом-початківцем Тобі Коеном.

До речі, не виключено, що невдовзі її батько отримає свого першого «Оскара». Подейкують, що Тому Крузу вручать нагороду за розвиток кінематографу («почесний «Оскар»). Церемонія має відбутися 16 листопада у Лос-Анджелесі.

Фото Backgrid

